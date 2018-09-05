ВТБ и МГИМО заключили соглашение о сотрудничестве

Экономика 05.09.2018 09:49 Реклама
300 0
05.09.2018 09:49
3 сентября президент-председатель правления банка ВТБ Андрей Костин и ректор МГИМО Анатолий Торкунов подписали соглашение о сотрудничестве.
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, программа сотрудничества включает в себя взаимодействие в области профессиональной подготовки и переподготовки кадров и повышения квалификации для банковской и финансовой отрасли. Студенты МГИМО получат возможность проходить практику и стажироваться в подразделениях банка.
Документ также предусматривает взаимодействие банка и университета в реализации зарплатных и кампусных проектов с использованием карт ВТБ национальной платежной системы «Мир». Стороны договорились расширить инфраструктуру обслуживания банковских карт и платежей на территории университета, а также повысить доступность корпоративных и розничных услуг ВТБ для работников и студентов. В частности, будет создана студенческая кампусная карта для доступа в учебные здания, библиотеки, столовую, карта также может использоваться в качестве зачетной книжки.
В ходе встречи Андрей Костин подчеркнул, что сотрудничество с ключевыми научными институтами и учебными заведениями является одним из важнейших направлений работы банка. По его словам, ВТБ намерен учредить банковскую стипендию для лучших студентов МГИМО и оказывать благотворительную поддержку профильным мероприятиям вуза.
В свою очередь Анатолий Торкунов отметил: «Соглашение между МГИМО и ВТБ, которое мы с Андреем Леонидовичем сегодня подписали, предполагает многоаспектное и, надеюсь, исключительно плодотворное сотрудничество. Это и разработка новых совместных образовательных программ, профессиональная переподготовка и повышение квалификации специалистов банка, учреждение именных стипендий ВТБ для студентов экономического и юридического профилей, проведение совместных практикоориентированных исследований и научных конференций. Отмечу, что наша совместная работа предполагает создание специализированных продуктов для всех целевых групп университета – студентов, сотрудников, выпускников».
Реклама
Популярное по теме
01.09.2018 09:43
4490 0
31.08.2018 14:10
4481 21
Работодатели Волгограда задолжали Фонду соцстраха 229 млн рублей05.09.2018 09:57
В Волгограде суд не дал отказаться областному МЧС от оплаты контракта04.09.2018 16:19
В Волгоградской области энергетиков оштрафовали на миллион за недоступный свет04.09.2018 15:46
ВТБ предлагает клиентам «Время Мультивпечатлений»04.09.2018 15:26
В Волгограде страны Прикаспийского региона укрепляют сотрудничество04.09.2018 12:11
ВТБ предлагает льготное обслуживание малому и среднему бизнесу04.09.2018 10:08
Волгоград получит дополнительные миллионы за наружную рекламу04.09.2018 09:33
ПАО «Волгоградоблэлектро»: курс на энергоэффективность03.09.2018 18:40
Волгоградское УФАС признало побуждающей к воровству рекламу счетчиков с пультами03.09.2018 16:06
Долина знаний: в Волгограде открылась новая школа на тысячу мест03.09.2018 14:15
ВТБ Лизинг поставит автомобили белорусской компании «Еврооптавто» на 2,9 млн евро03.09.2018 13:08
ПАО «Волгоградэнергосбыт» проводит акцию «Погаси долги, спишем пени»03.09.2018 12:14
АО «РИТЭК»: за нашим успехом — труд нескольких поколений нефтяников02.09.2018 09:02
Волгоградский завод «Химпром» продают с молотка01.09.2018 09:43
Новый ТЦ «Юбилейный» приглашает арендаторов в Красноармейский район31.08.2018 15:43
Реклама