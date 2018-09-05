







Двое жителей Волжского были задержаны в Советском районе по подозрению в совершении серии краж дорогих внедорожников. Как сообщили ИА Высота 102 в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, угон очередной “Toyota Land Cruiser Prado”, совершенный ими в пятницу 31 августа, стал последним в серии подобных преступлений. Ранее судимые мужчины 37 лет и 41 года отключали сигнализации при помощи сканера, отмычкой для замка зажигания заводили авто и специальными устройствами “глушили” спутниковые сигнализации. Орудовали злоумышленники на территории Саратовской, Ростовской, Астраханской и Волгоградской областей и в Ставропольском крае. Чаще всего они охотились на “Land Cruiser” - в 11 из 14 известных стражам порядка случаев похищены были именно они. После угона машины перегоняли в арендованные гаражи, их разбирали и после изменения идентификационных данных, продавали по поддельным документам. За это им грозит до 10 лет тюрьмы.













Отметим, что волгоградские полицейские работали вместе с коллегами из ГУУР МВД России и оперативниками Ростовской области при поддержке бойцов Управления Росгвардии.



