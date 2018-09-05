Происшествия 05.09.2018 09:19
2550 4
05.09.2018 09:19
Двое жителей Волжского были задержаны в Советском районе по подозрению в совершении серии краж дорогих внедорожников. Как сообщили ИА Высота 102 в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, угон очередной “Toyota Land Cruiser Prado”, совершенный ими в пятницу 31 августа, стал последним в серии подобных преступлений. Ранее судимые мужчины 37 лет и 41 года отключали сигнализации при помощи сканера, отмычкой для замка зажигания заводили авто и специальными устройствами “глушили” спутниковые сигнализации. Орудовали злоумышленники на территории Саратовской, Ростовской, Астраханской и Волгоградской областей и в Ставропольском крае. Чаще всего они охотились на “Land Cruiser” - в 11 из 14 известных стражам порядка случаев похищены были именно они. После угона машины перегоняли в арендованные гаражи, их разбирали и после изменения идентификационных данных, продавали по поддельным документам. За это им грозит до 10 лет тюрьмы.
Отметим, что волгоградские полицейские работали вместе с коллегами из ГУУР МВД России и оперативниками Ростовской области при поддержке бойцов Управления Росгвардии.
Реклама
Популярное по теме
04.09.2018 11:52
8544 11
06.08.2018 15:39
6305 11
В Волгоградской области шестилетний мальчик попал под машину04.09.2018 21:36
Происшествия 04.09.2018 21:36
8953 0 Обсудить
Во время рыбалки на берегу Волги зверски убили мужчину04.09.2018 11:52
Происшествия 04.09.2018 11:52
9917 11 Обсудить
Дорогое сообщение: житель Волгоградской области заплатил 3 тысячи рублей за одно SMS04.09.2018 10:32
Происшествия 04.09.2018 10:32
4115 1 Обсудить
В Волгограде ищут "охотников" за чужими украшениями04.09.2018 10:20
Происшествия 04.09.2018 10:20
2298 1 Обсудить
Волгоградка пыталась передать в СИЗО-1 брюки с сюрпризом03.09.2018 15:04
Происшествия 03.09.2018 15:04
3105 0 Обсудить
В Волгограде ребенок выжил после падения с 7 этажа03.09.2018 14:22
Происшествия 03.09.2018 14:22
3996 2 Обсудить
В Волгограде осужденный за смерть пациентки пластический хирург попал в больницу03.09.2018 11:00
Происшествия 03.09.2018 11:00
4595 8 Обсудить
На трассе "Сызрань-Волгоград" в ДТП пострадали трое волгоградцев и житель Челябинска03.09.2018 09:46
Происшествия 03.09.2018 09:46
1415 6 Обсудить
Под Волгоградом задержали автобус с иностранцами-нелегалами03.09.2018 09:36
Происшествия 03.09.2018 09:36
4866 5 Обсудить
В Волгоградской области ребенок свалился в колодец03.09.2018 06:38
Происшествия 03.09.2018 06:38
2551 1 Обсудить
В Волгоградской области маленькая девочка пострадала, упав с двухметровый лестницы02.09.2018 17:55
Происшествия 02.09.2018 17:55
2728 0 Обсудить
Неспокойный "Каспий": в ДТП на трассе "Москва-Волгоград" опять пострадали люди02.09.2018 11:26
Происшествия 02.09.2018 11:26
2518 0 Обсудить
"Амулет" не уберег: в Волгограде водитель и пассажир китайской легковушки попали в больницу02.09.2018 10:57
Происшествия 02.09.2018 10:57
1284 0 Обсудить
В Волгограде психически больной мужчина погиб, упав с 16-этажки01.09.2018 11:55
Происшествия 01.09.2018 11:55
4919 0 Обсудить
В парке Волгограда нашли мертвого ребенка01.09.2018 11:31
Происшествия 01.09.2018 11:31
4268 0 Обсудить
Реклама