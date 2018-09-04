В Волгоградской области шестилетний мальчик попал под машину

Происшествия 04.09.2018 21:36
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04.09.2018 21:36
Маленький ребёнок серьёзно пострадал в результате дорожного происшествия в Волжском. Как сообщили ИА “Высота 102” в экстренных службах региона, по предварительным данным, около половины шестого вечера шестилетний мальчик был сбит легковой машиной на перекрёстке улиц Карбышева и Оломоуцкой. Пострадавший в тяжелом состоянии госпитализирован в Волжскую городскую детскую больницу. Врачи диагностировали у него политравму. Информация об обстоятельствах случившегося уточняется.
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