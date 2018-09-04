



«Ростелеком» до конца текущего года подключит к скоростному интернету 28 населенных пунктов Волгоградской области. Компания за счет собственных инвестиций планирует в текущем году обеспечить современной связью 53 поселка по программе «Оптика в дом», сообщает ИА «Высота 102».

Главное преимущество технологии PON*, на базе которой создается оптическая инфраструктура в частном секторе Волгоградской области – доступ в интернет на высоких скоростях, более 200 каналов «Интерактивного ТВ», а также видеонаблюдение.

Оптика проводится непосредственно в дом абонента, обеспечивая большую пропускную способность канала и, как следствие, возможность подключения нескольких услуг с одного абонентского устройства.





По словам директора Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком» Сергея Пулинца, обеспечение оптикой районов малоэтажной застройки – один из ключевых проектов компании в 2018 году. Он не преследует целей быстрой окупаемости, так как затраты на подключение небольшого населенного пункта в десятки раз превосходят возможную доходность для компании даже в ближайшие десятилетия.

«Это наш социальный вклад в развитие цифрового общества России. В ближайшей перспективе мы планируем расширить географию проекта и до конца года провести высокоскоростной интернет еще в 28 населенных пунктах Волгоградской области», — добавляет С. Пулинец.

Напомним, «Ростелеком» также реализует социальную программу совместно с Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации «Устранение цифрового неравенства». По этой программе малонаселенные пункты регионов России также подключаются к высокоскоростному интернету.

Заметим, исполнение этой программы не пересекается с обеспечением оптикой малоэтажной застройки и отличается тем, что услуги связи предоставляются в населенных пунктах с количеством жителей до 500 человек. А вот в поселки и села с населением свыше обозначенного количества «Ростелеком» проводит интернет по собственной инициативе, за счет собственных средств и таким образом расширяет географию оптического присутствия.

«В Волгоградской области оценить преимущества технологии PON и подключить интерактивные сервисы компании уже смогли жители более 2 500 частных домохозяйств. Всего же на сегодняшний день более 55 тысяч абонентов Волгоградской области стали «оптическими» клиентами «Ростелекома», — сообщили в компании.





*PON (Passive Optical Network) - технология пассивных (энергонезависимых) оптических сетей, предполагающая прокладку оптического кабеля непосредственно до домовладения абонента. PON позволяет подключать сразу несколько услуг от одного кабеля: IP-телевидение, телефонию и доступ в интернет. «Ростелеком» один из первых в России начал предоставлять полный спектр современных телекоммуникационных услуг на базе технологии PON. Компания рассматривает данную технологию как оптимальное решение для удовлетворения растущих потребностей клиентов в современных высокоскоростных телекоммуникационных сервисах.