Телеком

Скоростной интернет «Ростелекома» придет в 53 удаленных населенных пункта Волгоградской области

Телеком 04.09.2018 20:08
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04.09.2018 20:08


«Ростелеком» до конца текущего года подключит к скоростному интернету 28 населенных пунктов Волгоградской области. Компания за счет собственных инвестиций планирует в текущем году обеспечить современной связью 53 поселка по программе «Оптика в дом», сообщает ИА «Высота 102».
Главное преимущество технологии PON*, на базе которой создается оптическая инфраструктура в частном секторе Волгоградской области – доступ в интернет на высоких скоростях, более 200 каналов «Интерактивного ТВ», а также видеонаблюдение. 
Оптика проводится непосредственно в дом абонента, обеспечивая большую пропускную способность канала и, как следствие, возможность подключения нескольких услуг с одного абонентского устройства.

По словам директора Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком» Сергея Пулинца, обеспечение оптикой районов малоэтажной застройки – один из ключевых проектов компании в 2018 году. Он не преследует целей быстрой окупаемости, так как  затраты на подключение небольшого населенного пункта в десятки раз превосходят возможную доходность для компании даже в ближайшие десятилетия.
«Это наш социальный вклад в развитие цифрового общества России. В ближайшей перспективе мы планируем расширить географию проекта и до конца года провести высокоскоростной интернет еще в 28 населенных пунктах Волгоградской области», — добавляет С. Пулинец.
Напомним, «Ростелеком» также реализует социальную программу совместно с Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации «Устранение цифрового неравенства». По этой программе малонаселенные пункты регионов России также подключаются к высокоскоростному интернету.
Заметим, исполнение этой программы не пересекается с обеспечением оптикой малоэтажной застройки и отличается тем, что услуги связи предоставляются в населенных пунктах с количеством жителей до 500 человек. А вот в поселки и села с населением свыше обозначенного количества «Ростелеком» проводит интернет по собственной инициативе, за счет собственных средств и таким образом расширяет географию оптического присутствия.
«В Волгоградской области оценить преимущества технологии PON и подключить интерактивные сервисы компании уже смогли жители более 2 500 частных домохозяйств. Всего же на сегодняшний день более 55 тысяч абонентов Волгоградской области стали «оптическими» клиентами «Ростелекома», — сообщили в компании.

*PON (Passive Optical Network) - технология пассивных (энергонезависимых) оптических сетей, предполагающая прокладку оптического кабеля непосредственно до домовладения абонента. PON позволяет подключать сразу несколько услуг от одного кабеля: IP-телевидение, телефонию и доступ в интернет. «Ростелеком» один из первых в России начал предоставлять полный спектр современных телекоммуникационных услуг на базе технологии PON. Компания рассматривает данную технологию как оптимальное решение для удовлетворения растущих потребностей клиентов в современных высокоскоростных телекоммуникационных сервисах.

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