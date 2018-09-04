Телеком 04.09.2018 20:08
634 0
04.09.2018 20:08
«Ростелеком» до конца текущего года подключит к скоростному интернету 28 населенных пунктов Волгоградской области. Компания за счет собственных инвестиций планирует в текущем году обеспечить современной связью 53 поселка по программе «Оптика в дом», сообщает ИА «Высота 102».
Главное преимущество технологии PON*, на базе которой создается оптическая инфраструктура в частном секторе Волгоградской области – доступ в интернет на высоких скоростях, более 200 каналов «Интерактивного ТВ», а также видеонаблюдение.
Оптика проводится непосредственно в дом абонента, обеспечивая большую пропускную способность канала и, как следствие, возможность подключения нескольких услуг с одного абонентского устройства.
По словам директора Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком» Сергея Пулинца, обеспечение оптикой районов малоэтажной застройки – один из ключевых проектов компании в 2018 году. Он не преследует целей быстрой окупаемости, так как затраты на подключение небольшого населенного пункта в десятки раз превосходят возможную доходность для компании даже в ближайшие десятилетия.
«Это наш социальный вклад в развитие цифрового общества России. В ближайшей перспективе мы планируем расширить географию проекта и до конца года провести высокоскоростной интернет еще в 28 населенных пунктах Волгоградской области», — добавляет С. Пулинец.
Напомним, «Ростелеком» также реализует социальную программу совместно с Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации «Устранение цифрового неравенства». По этой программе малонаселенные пункты регионов России также подключаются к высокоскоростному интернету.
Заметим, исполнение этой программы не пересекается с обеспечением оптикой малоэтажной застройки и отличается тем, что услуги связи предоставляются в населенных пунктах с количеством жителей до 500 человек. А вот в поселки и села с населением свыше обозначенного количества «Ростелеком» проводит интернет по собственной инициативе, за счет собственных средств и таким образом расширяет географию оптического присутствия.
«В Волгоградской области оценить преимущества технологии PON и подключить интерактивные сервисы компании уже смогли жители более 2 500 частных домохозяйств. Всего же на сегодняшний день более 55 тысяч абонентов Волгоградской области стали «оптическими» клиентами «Ростелекома», — сообщили в компании.
*PON (Passive Optical Network) - технология пассивных (энергонезависимых) оптических сетей, предполагающая прокладку оптического кабеля непосредственно до домовладения абонента. PON позволяет подключать сразу несколько услуг от одного кабеля: IP-телевидение, телефонию и доступ в интернет. «Ростелеком» один из первых в России начал предоставлять полный спектр современных телекоммуникационных услуг на базе технологии PON. Компания рассматривает данную технологию как оптимальное решение для удовлетворения растущих потребностей клиентов в современных высокоскоростных телекоммуникационных сервисах.
Реклама
Популярное по теме
31.08.2018 12:24
460 0
30.08.2018 14:46
50 0
Празднуем День города: хип-хоп денс, граффити и «Ростелеком»31.08.2018 12:24
Аналогов нет: «Ростелеком» предложил услугу «Видеосервер» для корпоративных клиентов30.08.2018 14:46
На высоких скоростях и без ограничений: «МегаФон» запускает безлимитный интернет28.08.2018 16:29
«МегаФон» в trade-in примет разбитые iPhone24.08.2018 11:44
«Ростелеком» соберет школьников для «Кибервызова»21.08.2018 09:41
«Изучи интернет — управляй им» для школьников: открылась регистрация16.08.2018 15:40
«Ростелеком» придаст малому бизнесу высокие скорости15.08.2018 14:40
«Управляемые услуги связи» стали драйвером «Ростелекома»15.08.2018 12:34
В Волгоград пришел трейд-ин от «МегаФона»14.08.2018 11:22
Салоны «Ростелекома» начали продажи смартфонов Alcatel линейки 2018 года13.08.2018 16:53
«Ростелеком»: услугу «Видеонаблюдение» на 12 месяцев можно получить бесплатно09.08.2018 14:41
«МегаФон» первым обнуляет плату за все входящие звонки в поездках по стране08.08.2018 10:45
«Ростелеком» начнет эксклюзивную трансляцию новых каналов07.08.2018 12:51
Аналитики «МегаФона» назвали самые популярные места отдыха у абонентов07.08.2018 11:34
Сто процентов чистой прибыли выплатит своим акционерам «Ростелеком»02.08.2018 16:32
Реклама