Рука на пульсе: назначен главный врач Волжской городской больницы №1 имени Фишера





Елена Дронова назначена главным врачом Волжской городской клинической больницы №1. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгоградской области. Елена Дронова до назначения являлась заместителем областного председателя комитета здравоохранения, она – доктор медицинских наук. Также Елена Петровна будет координировать работу медучреждений, расположенных в Волжском.

Напомним, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров во время недавнего визита в Волжский заявил о необходимости начала процесса модернизации медучреждений. Сегодня стало известно об увольнении Александра Филиппова, который ранее являлся главным врачом городской клинической больницы №1 им. Фишера.

Справка. Елена Дронова имеет богатую врачебную практику. Она работала в городской клинической больнице №25, являлась также заместителем главного врача Волгоградского областного кардиоцентра.



