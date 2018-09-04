Рука на пульсе: назначен главный врач Волжской городской больницы №1 имени Фишера

Здравоохранение 04.09.2018 20:56
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04.09.2018 20:56
Елена Дронова назначена главным врачом Волжской городской клинической больницы №1. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгоградской области. Елена Дронова до назначения являлась заместителем областного председателя комитета здравоохранения, она – доктор медицинских наук. Также Елена Петровна будет координировать работу медучреждений, расположенных в Волжском.
Напомним, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров во время недавнего визита в Волжский заявил о необходимости начала процесса модернизации медучреждений. Сегодня стало известно об увольнении Александра Филиппова, который ранее являлся главным врачом городской клинической больницы №1 им. Фишера.
Справка. Елена Дронова имеет богатую врачебную практику. Она работала в городской клинической больнице №25, являлась также заместителем главного врача Волгоградского областного кардиоцентра.
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