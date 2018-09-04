Жительницу Волгоградской области осудили за призывы к терроризму

Расследования 04.09.2018 17:59
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04.09.2018 17:59
Два года колонии общего режима получила сегодня 23-летняя жительница Волжского Ксения Бондаренко за оправдание терроризма и призыв к терактам. Оглашение приговора в особом порядке состоялось в Северо-Кавказском окружныо военном суде, сообщает ИА «Высота 102».
По данным следствия, которое осуществляло УФСБ по Волгоградской области, Бондаренко разместила на своей странице в социальной сети видеозапись с комментарием. В тексте содержались призывы к террористической деятельности. Свою вину подсудимая признала полностью.
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