«Высота 102 ТВ»: В Волгограде властям «трын-трава» на опасные для здоровья заросли

Аналитика 04.09.2018 20:01
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04.09.2018 20:01
Смотрите сегодня в программе: Волгоград заполонили плантации аллергенных растений, вредящих здоровью жителей. Международный совет торгово - промышленных палат Прикаспийского региона: площадкой для общения стал Волгоград. Летопись для всех: ограждение стройплощадки собора Александра Невского теперь рассказывает историю храма. С ветерком и марихуаной под капотом: жительница Камышина надеялась не привлечь внимание дорожных полицейских.
Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире «Муниципального телевидения Волгограда». Смотрите нас в будние дни ежедневно в эфире в 19:00, а по кабельному вещанию в 21:00, 01:00 и 3:00.
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