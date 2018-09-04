«Высота 102 ТВ»: В Волгограде властям «трын-трава» на опасные для здоровья заросли







Смотрите сегодня в программе: Волгоград заполонили плантации аллергенных растений, вредящих здоровью жителей. Международный совет торгово - промышленных палат Прикаспийского региона: площадкой для общения стал Волгоград. Летопись для всех: ограждение стройплощадки собора Александра Невского теперь рассказывает историю храма. С ветерком и марихуаной под капотом: жительница Камышина надеялась не привлечь внимание дорожных полицейских.

Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире «Муниципального телевидения Волгограда». Смотрите нас в будние дни ежедневно в эфире в 19:00, а по кабельному вещанию в 21:00, 01:00 и 3:00.