Политика

Волгоградская облдума готовит «челобитные» в Госдуму о награждении двух единороссов

Политика 04.09.2018 17:57
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04.09.2018 17:57



Двоих депутатов Волгоградской областной думы готовят к награждению почетными грамотами российского парламента. Как стало известно ИА «Высота 102», проекты постановлений о ходатайствах в Госдуму на рассмотрение депутатского корпуса внес спикер облдумы Николай Семисотов. За существенный вклад в развитие законодательства и парламентаризма, укрепление демократии, активную общественно-политическую деятельность, многолетний и добросовестный труд, а также в связи с 25-летием со дня образования областной думы предлагается поощрить Сергея Булгакова и Руслана Шарифова.
Зампредседателя регпарламента Сергей Булгаков в облдуме работает два последних созыва, ранее возглавлял фракцию «Единая Россия», до депутатства являлся главой администрации Старополтавского района. В его копилке уже имеется несколько наград: медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медали «За отличие в военной службе» I и II степени, орден Русской Православной церкви преподобного Сергия Радонежского III степени, диплом победителя областного конкурса «Лучший менеджер года» и др.
Второй претендент на получение грамоты Госдумы Руслан Шарифов возглавляет думский комитет по экономической политике, инновационному развитию, предпринимательству и вопросам собственности. Член партии власти трижды избирался в областной парламент, ранее занимался бизнесом. На сайте облдумы сообщается лишь об одной награде, которой удостоен депутат. В 2005 году ему вручали почетную грамоту губернатора Волгоградской области «За вклад в развитие Волгоградской области».

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