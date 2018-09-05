Строители из Ростова-на-Дону сгубили лесополосу в Волгограде

Экология 05.09.2018 08:39
2429 13
05.09.2018 08:39
Во время работ по реконструкции дороги и переносу линий связи компания из Ростова-на-Дону вырубила в Дзержинском районе Волгограда около 250 квадратных метров зеленых насаждений. Об этом сообщил и.о. прокурора Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратуры Валентин Сердюков. Уже подсчитал нанесенный ущерб – 1 миллион 100 тысяч рублей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела полицией в отношении подрядной организации.
Реклама
Популярное по теме
22.08.2018 16:55
3276 7
13.08.2018 17:11
1907 3
26.08.2018 08:34
1893 0
"Лебединая песня": плантации аллергенных растений расцвели в Волгограде04.09.2018 16:41
Фермера обвиняют в массовой гибели рыбы в Волгоградской области04.09.2018 12:33
В Волгограде на самом большом острове в Европе проведут генеральную уборку02.09.2018 11:25
За ограничение доступа к самому популярному пляжу в Волгограде накажут предпринимателей01.09.2018 14:26
В магазинах Волгограда изъяли партию запрещенных в России рыболовных китайских сетей27.08.2018 16:28
Доска позора: На юге Волгограда высаженные аллеи погибают без воды27.08.2018 13:08
В Волгограде "Концессии водоснабжения" штрафуют за недра и стоки26.08.2018 08:34
Прокуратура Волгоградской области - в поисках хозяина свалки на ерике25.08.2018 12:03
Первый в России катамаран на солнечных батареях добрался до Волгограда24.08.2018 13:44
Пляжи Волгограда и Волжского не прошли проверку на бактерии22.08.2018 16:55
В Волгоградскую область из карантинной зоны ввезли 120 тонн опасной пшеницы22.08.2018 10:11
В Волгограде авария с утечкой фекалий обойдется фирме из Санкт-Петербурга в круглую сумму20.08.2018 06:49
Жители Светлого Яра в Волгоградской области пожаловались на «химический запах»19.08.2018 11:37
В Волгоградской области снят режим ЧС, введенный из-за засухи16.08.2018 12:08
Питомцы зоосада волгоградского монастыря готовятся к новоселью в "Обители птиц"13.08.2018 17:11
Реклама