Экология

Строители из Ростова-на-Дону сгубили лесополосу в Волгограде

Экология 05.09.2018 08:39
2429 13
05.09.2018 08:39



Во время работ по реконструкции дороги и переносу линий связи компания из Ростова-на-Дону вырубила в Дзержинском районе Волгограда около 250 квадратных метров зеленых насаждений. Об этом сообщил и.о. прокурора Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратуры Валентин Сердюков. Уже подсчитал нанесенный ущерб – 1 миллион 100 тысяч рублей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела полицией в отношении подрядной организации. 

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Скоро сдача! Квартиры от 1,6 млн рублей

Мягкая кровля и сайдинг. 8-8442-95-50-05

Измерители нитратов и радиации (8442)27-06-74
Популярное по теме
Пляжи Волгограда и Волжского не прошли проверку на бактерии
22.08.2018 16:55
3276 7
Питомцы зоосада волгоградского монастыря готовятся к новоселью в "Обители птиц"
13.08.2018 17:11
1907 3
В Волгограде "Концессии водоснабжения" штрафуют за недра и стоки
26.08.2018 08:34
1893 0
Экология
04.09.2018 16:41
Экология 04.09.2018 16:41
4958 9 Обсудить

0
Далее
Экология
04.09.2018 12:33
Экология 04.09.2018 12:33
5502 4 Обсудить

0
Далее
Экология
02.09.2018 11:25
Экология 02.09.2018 11:25
4560 0 Обсудить

0
Далее
Экология
01.09.2018 14:26
Экология 01.09.2018 14:26
5718 0 Обсудить

0
Далее
Экология
27.08.2018 16:28
Экология 27.08.2018 16:28
3670 1 Обсудить

0
Далее
Экология
27.08.2018 13:08
Экология 27.08.2018 13:08
6806 18 Обсудить

0
Далее
Экология
26.08.2018 08:34
Экология 26.08.2018 08:34
3811 0 Обсудить

0
Далее
Экология
25.08.2018 12:03
Экология 25.08.2018 12:03
6595 0 Обсудить

0
Далее
Экология
24.08.2018 13:44
Экология 24.08.2018 13:44
2047 7 Обсудить

0
Далее
Экология
22.08.2018 16:55
Экология 22.08.2018 16:55
4435 7 Обсудить

0
Далее
Экология
22.08.2018 10:11
Экология 22.08.2018 10:11
1890 3 Обсудить

0
Далее
Экология
20.08.2018 06:49
Экология 20.08.2018 06:49
3184 5 Обсудить

0
Далее
Экология
19.08.2018 11:37
Экология 19.08.2018 11:37
6876 0 Обсудить

0
Далее
Экология
16.08.2018 12:08
Экология 16.08.2018 12:08
6510 5 Обсудить

0
Далее
Экология
13.08.2018 17:11
Экология 13.08.2018 17:11
3830 3 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

13:11
На АО «КАУСТИК» при поддержке технического университета зарождаются новые трудовые династииСмотреть фотографии
12:56
В Волгоградской области депутаты подкорректировали избирательное законодательствоСмотреть фотографии
12:34
В Волгоградской области восстановят пострадавший от паводка мостСмотреть фотографии
11:45
Десятки домов на севере Волгограда очистили от "рекламы" наркотиковСмотреть фотографии
11:12
В Волгограде утро Госстройнадзора началось с пикета обманутых дольщиковСмотреть фотографии
10:47
Убийцу военнослужащего в Волгограде этапируют в колонию строгого режимаСмотреть фотографии
09:57
Работодатели Волгограда задолжали Фонду соцстраха 229 млн рублейСмотреть фотографии
09:19
Двое жителей Волгоградской области устроили сафари на "Toyota Land Cruiser" в пяти регионахСмотреть фотографии
08:39
Строители из Ростова-на-Дону сгубили лесополосу в ВолгоградеСмотреть фотографии
21:36
В Волгоградской области шестилетний мальчик попал под машинуСмотреть фотографии
20:56
Рука на пульсе: назначен главный врач Волжской городской больницы №1 имени ФишераСмотреть фотографии
20:08
Скоростной интернет «Ростелекома» придет в 53 удаленных населенных пункта Волгоградской областиСмотреть фотографии
20:01
«Высота 102 ТВ»: В Волгограде властям «трын-трава» на опасные для здоровья заросли Cмотреть видео
17:59
Жительницу Волгоградской области осудили за призывы к терроризмуСмотреть фотографии
17:57
Волгоградская облдума готовит «челобитные» в Госдуму о награждении двух единороссовСмотреть фотографии
16:41
"Лебединая песня": плантации аллергенных растений расцвели в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:19
В Волгограде суд не дал отказаться областному МЧС от оплаты контрактаСмотреть фотографии
15:46
В Волгоградской области энергетиков оштрафовали на миллион за недоступный светСмотреть фотографии
15:33
В Волгоградской области районные власти хотят снести православный храмСмотреть фотографии
14:05
В Волгоградской области участники квеста нашли «сокровища ВолгаКалия»Смотреть фотографии
13:38
Волгоградские пограничники в Ярославской области "настреляли" на две медалиСмотреть фотографии
13:25
В Волгограде осужденные за "бензиновую" взятку пожарные инспекторы не смогли смягчить приговорСмотреть фотографии
13:06
В Волжском уволен главврач больницы имени ФишераСмотреть фотографии
12:33
Фермера обвиняют в массовой гибели рыбы в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:11
В Волгограде страны Прикаспийского региона укрепляют сотрудничествоСмотреть фотографии
11:53
В Волгоградской области экс-сотрудника колледжа осудили за торговлю поддельными дипломамиСмотреть фотографии
11:52
Во время рыбалки на берегу Волги зверски убили мужчинуСмотреть фотографии
11:43
В Волгограде почти 1700 человек раньше срока сходили на выборы депутатовСмотреть фотографии
11:36
В Волгограде забор у Александро-Невского собора превратили в летописьСмотреть фотографии
10:58
В Волгограде смягчили приговор рецидивисту, напавшему на сотрудника ДПССмотреть фотографии
Реклама
 