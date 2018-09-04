Экономика 04.09.2018 15:46
1245 1
04.09.2018 15:46
Волгоградское УФАС России дважды уличило ПАО "МРСК Юга" в совершении административного правонарушения, что обернулось штрафными санкциями на миллион рублей. Как сообщили ИА "Высота 102" в антимонопольном ведомстве, основаниями для возбуждения дел послужили заявления собственников жилых домов, расположенных на территории Светлоярского района Волгоградской области. Граждане пожаловались, что не могут выполнить технические условия для присоединения к электрическим сетям, так как ПАО "МРСК Юга" не предоставляет сведения по точке присоединения, в результате чего собственники жилых домов не могут присоединиться к электрическим сетям.
Для исполнения заявителями своих обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения необходимо выполнить проектные работы, однако выполнить такие работы желающим присоединиться к электрическим сетям невозможно, так как сетевая организация не предоставляет информацию по точкам подключения.
Общество при рассмотрении дела свою вину во вменяемом правонарушении признало. Однако до сих пор энергетики не спешат совершать какие-либо действия по представлению гражданам сведений по точкам подключения их объектов.
Антимонопольное ведомство усмотрело по данным фактам нарушение части 2 статьи 9.21 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и привлекло к ответственности сразу по двум делам в виде штрафов в размере 500 тысяч рублей по каждому делу.
Реклама
Популярное по теме
01.09.2018 09:43
4490 0
31.08.2018 14:10
4481 21
В Волгограде суд не дал отказаться областному МЧС от оплаты контракта04.09.2018 16:19
ВТБ предлагает клиентам «Время Мультивпечатлений»04.09.2018 15:26
В Волгограде страны Прикаспийского региона укрепляют сотрудничество04.09.2018 12:11
ВТБ предлагает льготное обслуживание малому и среднему бизнесу04.09.2018 10:08
Волгоград получит дополнительные миллионы за наружную рекламу04.09.2018 09:33
ПАО «Волгоградоблэлектро»: курс на энергоэффективность03.09.2018 18:40
Волгоградское УФАС признало побуждающей к воровству рекламу счетчиков с пультами03.09.2018 16:06
Долина знаний: в Волгограде открылась новая школа на тысячу мест03.09.2018 14:15
ВТБ Лизинг поставит автомобили белорусской компании «Еврооптавто» на 2,9 млн евро03.09.2018 13:08
ПАО «Волгоградэнергосбыт» проводит акцию «Погаси долги, спишем пени»03.09.2018 12:14
АО «РИТЭК»: за нашим успехом — труд нескольких поколений нефтяников02.09.2018 09:02
Волгоградский завод «Химпром» продают с молотка01.09.2018 09:43
Новый ТЦ «Юбилейный» приглашает арендаторов в Красноармейский район31.08.2018 15:43
Денежные переводы между ВТБ и Почта Банком стали бесплатными31.08.2018 15:10
В Волгограде фирмы-однодневки вычисляет налоговик-"автомат"31.08.2018 14:10
Реклама