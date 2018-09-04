Экономика

В Волгоградской области энергетиков оштрафовали на миллион за недоступный свет

Экономика 04.09.2018 15:46
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04.09.2018 15:46


Волгоградское УФАС России дважды уличило ПАО "МРСК Юга" в совершении административного правонарушения, что обернулось штрафными санкциями на миллион рублей. Как сообщили ИА "Высота 102" в антимонопольном ведомстве, основаниями для возбуждения дел послужили заявления собственников жилых домов, расположенных на территории Светлоярского района Волгоградской области. Граждане пожаловались, что не могут выполнить технические условия для присоединения к электрическим сетям, так как ПАО "МРСК Юга" не предоставляет сведения по точке присоединения, в результате чего собственники жилых домов не могут присоединиться к электрическим сетям.
Для исполнения заявителями своих обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения необходимо выполнить проектные работы, однако выполнить такие работы желающим присоединиться к электрическим сетям невозможно, так как сетевая организация не предоставляет информацию по точкам подключения.
Общество при рассмотрении дела свою вину во вменяемом правонарушении признало. Однако до сих пор энергетики не спешат совершать какие-либо действия по представлению гражданам сведений по точкам подключения их объектов.
Антимонопольное ведомство усмотрело по данным фактам нарушение части 2 статьи 9.21 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и привлекло к ответственности сразу по двум делам в виде штрафов в размере 500 тысяч рублей по каждому делу.

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