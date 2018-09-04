Спорт 04.09.2018 13:38
854 5
04.09.2018 13:38
Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Волгоградской области успешно выступили на соревнованиях по стрельбе, завоевав в индивидуальных дисциплинах две медали. Как сообщили ИА "Высота 102" в погрануправлении, чемпионат по стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия на приз имени Героя Советского Союза генерала армии Матросова В. А. прошел в Ярославской области.
По итогам упорной борьбы за призовые места в дисциплине "скоростная стрельба из пистолета Макарова" среди женщин высокий результат показала контролер КПП "Волгоград-аэропорт". Она заняла 2-ое место, став серебряным призером.
Еще одну награду завоевал сотрудник управления, проходящий службу на КПП "Вишневка" Палласовского района Волгоградской области. Он не только занял 3-е место в дисциплине "стрельба из автомата Калашникова", но и выполнил норматив "кандидат в мастера спорта".
Реклама
Популярное по теме
12.08.2018 17:56
11241 0
26.08.2018 20:58
7928 0
23.08.2018 00:25
3195 10
Нарушая традиции: "Ротор" разошелся ничьей с "Химками" - 1:131.08.2018 20:55
АО «КАУСТИК» стал первым отечественным производителем спортивной магнезии для гимнастов27.08.2018 10:01
В Волгограде проигранный "Ротором" матч закончился скандалом26.08.2018 20:58
Затяжное пике: "Ротор" проиграл воронежскому "Факелу" на "Волгоград Арене"26.08.2018 20:09
Министр спорта РФ наградил победителей турнира «Кожаный мяч»26.08.2018 18:47
«Мы на одной волне»: Павел Колобков готов поддержать все спортивные проекты Волгоградской области26.08.2018 18:27
В Волгограде министр спорта РФ поднял вопросы наследия ЧМ-201826.08.2018 15:49
В Волгоград прибыл министр спорта России Павел Колобков26.08.2018 12:06
Главному тренеру волгоградского «Ротора» не дали уйти в отставку24.08.2018 12:52
Волгоградские футболисты в третий раз подряд выиграли Первенство Черноземья23.08.2018 16:33
Бойкота не будет: Волгоградцы продолжают покупать билеты на матч «Ротора» и «Факела»23.08.2018 12:00
Главный тренер волгоградского "Ротора" подает в отставку23.08.2018 00:25
Волгоградский "Ротор" проиграл "Сызрани-2003" по пенальти и покинул Кубок России22.08.2018 20:57
В Волгограде обиженные фанаты призывают бойкотировать домашний матч "Ротора"20.08.2018 13:58
На Мамаевом кургане в Волгограде открыли всероссийский финал «Кожаного мяча»19.08.2018 22:11
Реклама