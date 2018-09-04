







Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Волгоградской области успешно выступили на соревнованиях по стрельбе, завоевав в индивидуальных дисциплинах две медали. Как сообщили ИА "Высота 102" в погрануправлении, чемпионат по стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия на приз имени Героя Советского Союза генерала армии Матросова В. А. прошел в Ярославской области.

По итогам упорной борьбы за призовые места в дисциплине "скоростная стрельба из пистолета Макарова" среди женщин высокий результат показала контролер КПП "Волгоград-аэропорт". Она заняла 2-ое место, став серебряным призером.

Еще одну награду завоевал сотрудник управления, проходящий службу на КПП "Вишневка" Палласовского района Волгоградской области. Он не только занял 3-е место в дисциплине "стрельба из автомата Калашникова", но и выполнил норматив "кандидат в мастера спорта".



