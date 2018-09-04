Расследования

В Волгограде осужденные за "бензиновую" взятку пожарные инспекторы не смогли смягчить приговор

Расследования 04.09.2018 13:25
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04.09.2018 13:25


Облсуд оставил в силе приговор начальнику отделения надзорной деятельности по Тракторозаводскому району регионального МЧС Вадиму Кулькину и его подчиненному Дмитрию Слюсарю. Об этом ИА “Высота 102” сообщили в пресс-службе Волгоградского областного суда. Ранее Тракторозаводский районный суд приговорил Кулькина к 7 годам и 3 месяцам колонии строгого режима и штрафу в 1,5 миллиона рублей, Слюсарь получил 7 лет колонии и был оштрафован на 1 миллион 470 тысяч рублей.
Напомним, их признали виновными в том, что с января по январь 2015 года они ежемесячно получали взятку в 200 литров бензина АИ-92 от директоров АЗС в поселке Водстрой Тракторозаводского района. Взамен они не проверяли соблюдение там норм противопожарной безопасности. Также Кулькин с декабря 2015 по февраль 2016 получил восемь тысяч рублей за такое же нарушение. 
Отметим, что Вадим Кулькин свою вину не признал. По его словам, что бесплатно ни личный, ни служебный автомобиль на той АЗС он не заправлял. О дармовой заправке подчиненных ему ничего не известно.
Дмитрий Слюсарь также отметил, что бесплатно там не заправлялся. Он считает, что операторы АЗС его либо с кем-то перепутали, либо оговаривают под давлением следствия.
Расследование уголовного дела вели сотрудники регионального СУ СК России. Оперативным сопровождением занимались ОЭБ и ПК ОП-1 УМВД России Волгограда совместно с УФСБ по региону.


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