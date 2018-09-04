В Волгоградской области участники квеста нашли «сокровища ВолгаКалия»

Общество 04.09.2018 14:05
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04.09.2018 14:05
Компания «ЕвроХим-ВолгаКалий» распахнула свои двери для жителей и гостей города Котельниково. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, познавательную и интересную экскурсию по предприятию для 62 гостей в возрасте от 14 до 66 лет провели молодые специалисты при содействии сотрудников Учебного центра.
В организации и проведении первого в истории предприятия экскурсионного квеста были задействованы 35 молодых специалистов. Формат квеста был выбран специально – именно так, в игровой форме, участники смогли получить более полные сведения о технологическом цикле Гремячинского ГОКа: от разведки месторождения до получения готового продукта.
Командам экскурсантов предстояло найти главное сокровище «ЕвроХим-ВолгаКалия» – калийную соль.
Квест начался со станции Гремячая, на которой молодые специалисты выдали участникам маршрутные карты и бланки отчета о выполнении заданий.
«Вы прибыли на станцию Геологическая», - именно с этих слов начался следующий этап квеста. Геологи рассказали гостям историю образования месторождения, объяснили, что такое сильвинит, сообщили множество интересных фактов о работе специалистов геологического управления - например, почему геологи используют для записи карандаши.
Участники квеста подготовили пробу руды: упаковали образец в гриппер и правильно задокументировали свои действия. Геолог проверил выполнение работ и подписал отчет.
Станция Маркшейдерская встретила гостей рассказом о важности работы сотрудников маркшейдерского отдела, о приборах, которые они используют. Команды узнали, в чем разница между маркшейдером и геодезистом, а также с помощью нивелира самостоятельно определили высотное превышение между заданными точками.
Станция Рудник подготовилась к приему гостей особенно тщательно, с большим количеством наглядного материала, инструментов и пособий. В качестве практического задания команды проводили отбор проб воздуха для лабораторного анализа.
Затем экскурсанты отправились на производственную площадку Гремячинского ГОКа и попали на станцию Обогатительную, где узнали много интересного о процессе обогащения. Команды в игровой форме «оснастили» отделения сильвинитовой фабрики необходимым оборудованием.
Специалисты Управления энергообеспечения обосновались на станции Энергетической. Энергетики объяснили участникам квеста, как происходит подача воды и пара на обогатительную фабрику, какие технологии помогают в очистке воды.
Лабораторная станция находилась непосредственно в лаборатории службы контроля качества. Лаборант рассказала, для чего нужны химические анализы, и как они осуществляются. Гости самостоятельно провели титрование комплексонометрическим методом на определение содержания CaSO4 и MgCl2×6H2O в концентрате.
Важным и полезным этапом экскурсии стало знакомство с деятельностью учебного центра. Сотрудники центра преподали практические навыки по оказанию первой помощи на специальных тренажёрах, которых прозвали Гоша и Глаша.
К финальному заданию - решению тематического кроссворда - были допущены только те команды, которые получили все подписи в отчете о выполнении работ. Команда, которая первая справилась с этим заданием, и стала победителем квеста.
В завершение экскурсии участники посмотрели ролики о социальной инфраструктуре предприятия, деятельности в области экологической безопасности и защите недр, а затем обсудили перспективы развития «ЕвроХим-ВолгаКалия» с руководством предприятия.
На память об этом дне все участники квеста получили подарки от компании «ЕвроХим-ВолгаКалий».
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