Общество

В Волгоградской области участники квеста нашли «сокровища ВолгаКалия»

Общество 04.09.2018 14:05
1053 0
04.09.2018 14:05


Компания «ЕвроХим-ВолгаКалий» распахнула свои двери для жителей и гостей города Котельниково. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, познавательную и интересную экскурсию по предприятию для 62 гостей в возрасте от 14 до 66 лет провели молодые специалисты при содействии сотрудников Учебного центра.
В организации и проведении первого в истории предприятия экскурсионного квеста были задействованы 35 молодых специалистов. Формат квеста был выбран специально – именно так, в игровой форме, участники смогли получить более полные сведения о технологическом цикле Гремячинского ГОКа: от разведки месторождения до получения готового продукта.
Командам экскурсантов предстояло найти главное сокровище «ЕвроХим-ВолгаКалия» – калийную соль. 
Квест начался со станции Гремячая, на которой молодые специалисты выдали участникам маршрутные карты и бланки отчета о выполнении заданий.  
«Вы прибыли на станцию Геологическая», - именно с этих слов начался следующий этап квеста. Геологи рассказали гостям историю образования месторождения, объяснили, что такое сильвинит, сообщили множество интересных фактов о работе специалистов геологического управления - например, почему геологи используют для записи карандаши.
Участники квеста подготовили пробу руды: упаковали образец в гриппер и правильно задокументировали свои действия. Геолог проверил выполнение работ и подписал отчет.

Станция Маркшейдерская встретила гостей рассказом о важности работы сотрудников маркшейдерского отдела, о приборах, которые они используют. Команды узнали, в чем разница между маркшейдером и геодезистом, а также с помощью нивелира самостоятельно определили высотное превышение между заданными точками. 
Станция Рудник подготовилась к приему гостей особенно тщательно, с большим количеством наглядного материала, инструментов и пособий. В качестве практического задания команды проводили отбор проб воздуха для лабораторного анализа.
Затем экскурсанты отправились на производственную площадку Гремячинского ГОКа и попали на станцию Обогатительную, где узнали много интересного о процессе обогащения. Команды в игровой форме «оснастили» отделения сильвинитовой фабрики необходимым оборудованием.  
Специалисты Управления энергообеспечения обосновались на станции Энергетической. Энергетики объяснили участникам квеста, как происходит подача воды и пара на обогатительную фабрику, какие технологии помогают в очистке воды.

Лабораторная станция находилась непосредственно в лаборатории службы контроля качества. Лаборант рассказала, для чего нужны химические анализы, и как они осуществляются. Гости самостоятельно провели титрование комплексонометрическим методом на определение содержания CaSO4 и MgCl2×6H2O в концентрате.
Важным и полезным этапом экскурсии стало знакомство с деятельностью учебного центра. Сотрудники центра преподали практические навыки по оказанию первой помощи на специальных тренажёрах, которых прозвали Гоша и Глаша.
К финальному заданию - решению тематического кроссворда - были допущены только те команды, которые получили все подписи в отчете о выполнении работ. Команда, которая первая справилась с этим заданием, и стала победителем квеста.
В завершение экскурсии участники посмотрели ролики о социальной инфраструктуре предприятия, деятельности в области экологической безопасности и защите недр, а затем обсудили перспективы развития «ЕвроХим-ВолгаКалия» с руководством предприятия.
На память об этом дне все участники квеста получили подарки от компании «ЕвроХим-ВолгаКалий».

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Скоро сдача! Квартиры от 1,6 млн рублей

Мягкая кровля и сайдинг. 8-8442-95-50-05

Измерители нитратов и радиации (8442)27-06-74
Популярное по теме
Волгоград "атаковало" растение-паразит
20.08.2018 13:19
15160 13
Алексей Васин: «Пацанячье счастье на душе…»
13.08.2018 18:39
11672 2
В Волгограде участники митинга против пенсионной реформы требуют отменить зарплаты депутатам Госдумы
16.08.2018 17:16
10421 28
Общество
04.09.2018 15:33
Общество 04.09.2018 15:33
172 Обсудить

0
Далее
Общество
04.09.2018 11:36
Общество 04.09.2018 11:36
2045 3 Обсудить

0
Далее
Общество
03.09.2018 18:24
Общество 03.09.2018 18:24
3973 5 Обсудить

0
Далее
Общество
03.09.2018 16:03
Общество 03.09.2018 16:03
2043 1 Обсудить

0
Далее
Общество
03.09.2018 15:36
Общество 03.09.2018 15:36
2157 6 Обсудить

0
Далее
Общество
03.09.2018 15:16
Общество 03.09.2018 15:16
2234 8 Обсудить

0
Далее
Общество
03.09.2018 12:44
Общество 03.09.2018 12:44
4333 2 Обсудить

0
Далее
Общество
03.09.2018 12:14
Общество 03.09.2018 12:14
4234 48 Обсудить

0
Далее
Общество
03.09.2018 11:40
Общество 03.09.2018 11:40
3086 25 Обсудить

0
Далее
Общество
02.09.2018 21:21
Общество 02.09.2018 21:21
10355 0 Обсудить

0
Далее
Общество
02.09.2018 16:46
Общество 02.09.2018 16:46
3024 0 Обсудить

0
Далее
Общество
02.09.2018 16:32
Общество 02.09.2018 16:32
2768 0 Обсудить

0
Далее
Общество
02.09.2018 12:50
Общество 02.09.2018 12:50
7637 0 Обсудить

0
Далее
Общество
02.09.2018 11:27
Общество 02.09.2018 11:27
2972 0 Обсудить

0
Далее
Общество
02.09.2018 10:12
Общество 02.09.2018 10:12
3483 0 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

15:33
В Волгоградской области районные власти хотят снести православный храмСмотреть фотографии
14:05
В Волгоградской области участники квеста нашли «сокровища ВолгаКалия»Смотреть фотографии
13:38
Волгоградские пограничники в Ярославской области "настреляли" на две медалиСмотреть фотографии
13:25
В Волгограде осужденные за "бензиновую" взятку пожарные инспекторы не смогли смягчить приговорСмотреть фотографии
13:06
В Волжском уволен главврач больницы имени ФишераСмотреть фотографии
12:33
Фермера обвиняют в массовой гибели рыбы в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:11
В Волгограде страны Прикаспийского региона укрепляют сотрудничествоСмотреть фотографии
11:53
В Волгоградской области экс-сотрудника колледжа осудили за торговлю поддельными дипломамиСмотреть фотографии
11:52
Во время рыбалки на берегу Волги зверски убили мужчинуСмотреть фотографии
11:43
В Волгограде почти 1700 человек раньше срока сходили на выборы депутатовСмотреть фотографии
11:36
В Волгограде забор у Александро-Невского собора превратили в летописьСмотреть фотографии
10:58
В Волгограде смягчили приговор рецидивисту, напавшему на сотрудника ДПССмотреть фотографии
10:32
Дорогое сообщение: житель Волгоградской области заплатил 3 тысячи рублей за одно SMSСмотреть фотографии
10:20
В Волгограде ищут "охотников" за чужими украшениямиСмотреть фотографии
09:38
В Волжском Волгоградской области лжевнук выманил у пенсионерки 200 тысяч рублейСмотреть фотографии
09:33
Волгоград получит дополнительные миллионы за наружную рекламуСмотреть фотографии
09:30
В Волгограде ищут мать-убийцу новорожденного ребенкаСмотреть фотографии
06:25
«Яндекс» поставил «Высоте 102» самую высокую оценку качества среди СМИ Волгоградской области Смотреть фотографии
20:24
Волгоградские семьи в среднем задолжали банкам по 179 тысяч рублейСмотреть фотографии
20:10
«Высота 102 ТВ»: В Волгоградской области идет «бархатная революция» в сфере вывоза мусора Cмотреть видео
19:10
Волгоградцы увидят город с высоты птичьего полетаСмотреть фотографии
18:40
ПАО «Волгоградоблэлектро»: курс на энергоэффективностьСмотреть фотографии
18:37
В Волгограде "собравшая" четыре машины в ДТП судья потеряла должность Смотреть фотографии
18:24
Депутаты Волгоградской облдумы попросили досрочную пенсию для трактористовСмотреть фотографии
17:09
В Волгоградской областной думе упрощают процедуру «раздачи слонов»Смотреть фотографии
16:06
Волгоградское УФАС признало побуждающей к воровству рекламу счетчиков с пультамиСмотреть фотографии
16:03
В Волгоградской области за долги арестовали закусочную на пляжеСмотреть фотографии
15:40
В Волгоградской области отложили суд над похитителем 11-летней школьницыСмотреть фотографии
15:36
В Волжском на брошенных дачах бушует пожарСмотреть фотографии
15:16
В Волгограде УК заставили избавить дом от фекалийСмотреть фотографии
Реклама
 