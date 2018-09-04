Фермера обвиняют в массовой гибели рыбы в Волгоградской области

Экология 04.09.2018 12:33
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04.09.2018 12:33
Возбуждено уголовное дело в отношении фермера за массовую гибель рыбы в Городищенском районе, сообщил ИА "Высота 102" и.о. Волгоградского межрайонного природоохранного прокурора Валентин Сердюков. Сотрудники прокуратуры летом этого года в ходе проверки законодательства об охране водных биологических ресурсов обнаружили насосную станцию, которую фермер использовал для подачи воды в систему полива для орошения овощных культур в КФХ.
Обследование водозабора показало, что полив производится из р. Грачи электрофицированной насосной станцией, где не было рыбозащитного устройства. Несмотря на то, что станция работала всего 14 дней, специалистами-ихтиологами установлена массовая гибель молоди рыб различных видов общим весом более 350 кг, а также уничтожение кормовой базы. Ущерб окружающей среде превысил 50 тысяч рублей.
Материалы проверки были переданы сотрудникам отдела МВД России по Городищенскому району, которые возбудили уголовное дело по ст. 257 УК РФ (Нарушение правил охраны водных биологических ресурсов). Санкция статьи предусматривает исправительные работы на срок до 2 лет.
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