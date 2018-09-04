В Волгоградской области экс-сотрудника колледжа осудили за торговлю поддельными дипломами

Расследования 04.09.2018 11:53
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04.09.2018 11:53
Бывший заведующий отделением ГАОУ СПО "Камышинский политехнический колледж" Алексей Бровцев признан виновным в продаже поддельных дипломов. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе прокуратуры региона, Камышинский городской суд приговорил Бровцева к 2 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима и запретил заниматься педагогической деятельностью в течение 2,5 лет.
Бровцев обвинялся по двум статьям УК РФ - покушение на мошенничество и мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения. По данным следствия и суда, располагая информацией об одном из студентов, в отношении которого руководством решался вопрос об отчислении в связи с большим количеством пропусков занятий по болезни, в 2016 году Бровцев предложил ему приобрести диплом колледжа без фактического обучения за вознаграждение. После приобретения такого диплома учебное заведение бывший студент больше не посещал.
Аналогичное деяние Бровцев совершил в 2015 году в отношении другого студента. Это преступление он не довел до конца по независящим от него обстоятельствам, так как не получил в полном объеме денежные средства и не выдал обусловленный договоренностью фиктивный документ. Вину в инкриминируемых деяниях подсудимый не признал
Уголовное дело расследовалось СО МО МВД России "Камышинский", при оперативном сопровождении ОЭБиПК МО МВД России "Камышинский".
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