В Волгоградской области экс-сотрудника колледжа осудили за торговлю поддельными дипломами





Бывший заведующий отделением ГАОУ СПО "Камышинский политехнический колледж" Алексей Бровцев признан виновным в продаже поддельных дипломов. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе прокуратуры региона, Камышинский городской суд приговорил Бровцева к 2 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима и запретил заниматься педагогической деятельностью в течение 2,5 лет.

Бровцев обвинялся по двум статьям УК РФ - покушение на мошенничество и мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения. По данным следствия и суда, располагая информацией об одном из студентов, в отношении которого руководством решался вопрос об отчислении в связи с большим количеством пропусков занятий по болезни, в 2016 году Бровцев предложил ему приобрести диплом колледжа без фактического обучения за вознаграждение. После приобретения такого диплома учебное заведение бывший студент больше не посещал.

Аналогичное деяние Бровцев совершил в 2015 году в отношении другого студента. Это преступление он не довел до конца по независящим от него обстоятельствам, так как не получил в полном объеме денежные средства и не выдал обусловленный договоренностью фиктивный документ. Вину в инкриминируемых деяниях подсудимый не признал

Уголовное дело расследовалось СО МО МВД России "Камышинский", при оперативном сопровождении ОЭБиПК МО МВД России "Камышинский".



