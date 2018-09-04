Во время рыбалки на берегу Волги зверски убили мужчину





Об убийстве 29-летнего мужчины сообщил в правоохранительные органы его товарищ. Как сообщила ИА “Высота 102” и.о. старшего помощника руководителя управления СУ СК России по Волгоградской области Юлия Лисеева, по данным следствия, в воскресенье мужчина и его 57-летний приятель на машинах приехали порыбачить на берег Волги. Они остановились в 3 километрах от села Каршевитое Ленинского района. Вечером выпивали.

По словам знакомого погибшего, рано утром в понедельник он уплыл на лодке на рыбалку, а вернувшись увидел, что его спутник мертв. На теле погибшего были колото-резаные раны, а на голове несколько рубленых. Об этом он сообщил в правоохранительные органы. Однако при осмотре его рюкзака был найден окровавленный нож. Следователи считают, что мужчина может быть причастен к гибели молодого парня. Свою вину он не признает, а объяснить откуда в его рюкзаке нож со следами крови не может. Возбуждено и расследуется уголовное дело по статье "Убийство".