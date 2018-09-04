Выборы 04.09.2018 11:43
2301 11
04.09.2018 11:43
За первые шесть дней досрочного голосования на выборах в Волгоградскую гордуму явка избирателей составила 1656 человек или 0,23% от общего числа горожан, обладающих электоральным правом. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе областного избиркома, досрочное голосование продлится до 8 сентября включительно. С 29 августа по сегодняшний день бюллетени с фамилиями кандидатов выдаются в территориальных избиркомах, с 5 по 8 сентября – в УИКах. В участковых комиссиях Волгограда граждан ждут с 16:00 до 20:00 (среда, четверг, пятница); с 10:00 до 14:00 (в субботу).
Выборы депутатов гордумы пройдут в ближайшее воскресенье, 9 сентября. Возможность проголосовать досрочно предоставляется избирателям, кто в день голосования по уважительной причине (к примеру, отпуск, командировка, режим трудовой или учебной деятельности, состояние здоровья) будет отсутствовать по месту своего жительства.
Порядок проведения досрочного голосования, как подчеркнули в облизбиркоме, установлен федеральным законодательством. Так, после того, как избиратель проголосовал, бюллетень вкладывается в непрозрачный конверт и заклеивается. На месте склейки ставятся подписи двух членов избирательной комиссии, которые заверяются печатью комиссии. Бюллетень хранится в сейфе до дня голосования.
«В день голосования, перед открытием участков, председатель УИК предъявляет присутствующим для визуального ознакомления запечатанные конверты с бюллетенями, вскрывает поочередно каждый конверт, после чего бюллетени опускаются в ящик для голосования», - пояснили в пресс-службе комиссии.
Реклама
Популярное по теме
09.08.2018 07:17
10895 29
09.08.2018 16:34
8519 23
В Волгограде последняя попытка кандидата-единоросса снять с выборов соперника-коммуниста потерпела фиаско02.09.2018 16:21
В Волгоградской области подготовились к досрочному голосованию28.08.2018 10:48
«Мобильный избиратель»: как проголосовать по месту нахождения20.08.2018 14:57
Волжский горсуд вернул на выборы в гордуму кандидата-«иностранца»20.08.2018 12:03
Среди избирательных участков в Волгоградской области поделили «умные машины»17.08.2018 08:59
О выборах депутатов Волгоградской гордумы народ оповещают в экономформате14.08.2018 13:50
В Волжском ЛДПР не простила своему кандидату посадку на «запасной аэродром»13.08.2018 14:10
В Волгограде сподвижнику Навального отрезали путь к выборам депутатов09.08.2018 16:34
На выборах в Волгоградскую гордуму кандидаты от малых партий показали, чем богаты09.08.2018 07:17
В Волгограде партии узнали, кто станет первым и последним на выборах в гордуму08.08.2018 17:55
В Волгограде кандидат-единоросс не смог отправить «в нокаут» соперника-коммуниста08.08.2018 11:04
В Волгограде кандидаты-«близнецы» перед выборами ударились в судебные тяжбы06.08.2018 14:02
В Волжском претендент в гордуму не дошел до старта из-за судимости за тяжкое преступление03.08.2018 11:03
В Волгоградской области половина кандидатов в главы поселений отказались от партийной окраски27.07.2018 13:25
Меняем место голосования: заработал сервис «Мобильный избиратель»26.07.2018 14:34
Реклама