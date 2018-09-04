



За первые шесть дней досрочного голосования на выборах в Волгоградскую гордуму явка избирателей составила 1656 человек или 0,23% от общего числа горожан, обладающих электоральным правом. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе областного избиркома, досрочное голосование продлится до 8 сентября включительно. С 29 августа по сегодняшний день бюллетени с фамилиями кандидатов выдаются в территориальных избиркомах, с 5 по 8 сентября – в УИКах. В участковых комиссиях Волгограда граждан ждут с 16:00 до 20:00 (среда, четверг, пятница); с 10:00 до 14:00 (в субботу).

Выборы депутатов гордумы пройдут в ближайшее воскресенье, 9 сентября. Возможность проголосовать досрочно предоставляется избирателям, кто в день голосования по уважительной причине (к примеру, отпуск, командировка, режим трудовой или учебной деятельности, состояние здоровья) будет отсутствовать по месту своего жительства.

Порядок проведения досрочного голосования, как подчеркнули в облизбиркоме, установлен федеральным законодательством. Так, после того, как избиратель проголосовал, бюллетень вкладывается в непрозрачный конверт и заклеивается. На месте склейки ставятся подписи двух членов избирательной комиссии, которые заверяются печатью комиссии. Бюллетень хранится в сейфе до дня голосования.

«В день голосования, перед открытием участков, председатель УИК предъявляет присутствующим для визуального ознакомления запечатанные конверты с бюллетенями, вскрывает поочередно каждый конверт, после чего бюллетени опускаются в ящик для голосования», - пояснили в пресс-службе комиссии.



