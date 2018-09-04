Выборы

В Волгограде почти 1700 человек раньше срока сходили на выборы депутатов

Выборы 04.09.2018 11:43
2301 11
04.09.2018 11:43


За первые шесть дней досрочного голосования на выборах в Волгоградскую гордуму явка избирателей составила 1656 человек или 0,23% от общего числа горожан, обладающих электоральным правом. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе областного избиркома, досрочное голосование продлится до 8 сентября включительно. С 29 августа по сегодняшний день бюллетени с фамилиями кандидатов выдаются в территориальных избиркомах, с 5 по 8 сентября – в УИКах. В участковых комиссиях Волгограда граждан ждут с 16:00 до 20:00 (среда, четверг, пятница); с 10:00 до 14:00 (в субботу).
Выборы депутатов гордумы пройдут в ближайшее воскресенье, 9 сентября. Возможность проголосовать досрочно предоставляется избирателям, кто в день голосования по уважительной причине (к примеру, отпуск, командировка, режим трудовой или учебной деятельности, состояние здоровья) будет отсутствовать по месту своего жительства.
Порядок проведения досрочного голосования, как подчеркнули в облизбиркоме, установлен федеральным законодательством. Так, после того, как избиратель проголосовал, бюллетень вкладывается в непрозрачный конверт и заклеивается. На месте склейки ставятся подписи двух членов избирательной комиссии, которые заверяются печатью комиссии. Бюллетень хранится в сейфе до дня голосования. 
«В день голосования, перед открытием участков, председатель УИК предъявляет присутствующим для визуального ознакомления запечатанные конверты с бюллетенями, вскрывает поочередно каждый конверт, после чего бюллетени опускаются в ящик для голосования», - пояснили в пресс-службе комиссии.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Скоро сдача! Квартиры от 1,6 млн рублей

Мягкая кровля и сайдинг. 8-8442-95-50-05

Измерители нитратов и радиации (8442)27-06-74
Популярное по теме
На выборах в Волгоградскую гордуму кандидаты от малых партий показали, чем богаты
09.08.2018 07:17
10895 29
В Волгограде сподвижнику Навального отрезали путь к выборам депутатов
09.08.2018 16:34
8519 23
В Волгограде последняя попытка кандидата-единоросса снять с выборов соперника-коммуниста потерпела фиаско
02.09.2018 16:21
6454 0
Выборы
02.09.2018 16:21
Выборы 02.09.2018 16:21
12878 0 Обсудить

0
Далее
Выборы
28.08.2018 10:48
Выборы 28.08.2018 10:48
3196 12 Обсудить

0
Далее
Выборы
20.08.2018 14:57
Выборы 20.08.2018 14:57
6393 0 Обсудить

0
Далее
Выборы
20.08.2018 12:03
Выборы 20.08.2018 12:03
6422 14 Обсудить

0
Далее
Выборы
17.08.2018 08:59
Выборы 17.08.2018 08:59
3230 8 Обсудить

0
Далее
Выборы
14.08.2018 13:50
Выборы 14.08.2018 13:50
10278 19 Обсудить

0
Далее
Выборы
13.08.2018 14:10
Выборы 13.08.2018 14:10
7695 30 Обсудить

0
Далее
Выборы
09.08.2018 16:34
Выборы 09.08.2018 16:34
8899 23 Обсудить

0
Далее
Выборы
09.08.2018 07:17
Выборы 09.08.2018 07:17
11947 29 Обсудить

0
Далее
Выборы
08.08.2018 17:55
Выборы 08.08.2018 17:55
4861 13 Обсудить

0
Далее
Выборы
08.08.2018 11:04
Выборы 08.08.2018 11:04
8718 46 Обсудить

0
Далее
Выборы
06.08.2018 14:02
Выборы 06.08.2018 14:02
8370 4 Обсудить

0
Далее
Выборы
03.08.2018 11:03
Выборы 03.08.2018 11:03
8535 12 Обсудить

0
Далее
Выборы
27.07.2018 13:25
Выборы 27.07.2018 13:25
11439 16 Обсудить

0
Далее
Выборы
26.07.2018 14:34
Выборы 26.07.2018 14:34
2253 0 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

15:33
В Волгоградской области районные власти хотят снести православный храмСмотреть фотографии
14:05
В Волгоградской области участники квеста нашли «сокровища ВолгаКалия»Смотреть фотографии
13:38
Волгоградские пограничники в Ярославской области "настреляли" на две медалиСмотреть фотографии
13:25
В Волгограде осужденные за "бензиновую" взятку пожарные инспекторы не смогли смягчить приговорСмотреть фотографии
13:06
В Волжском уволен главврач больницы имени ФишераСмотреть фотографии
12:33
Фермера обвиняют в массовой гибели рыбы в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:11
В Волгограде страны Прикаспийского региона укрепляют сотрудничествоСмотреть фотографии
11:53
В Волгоградской области экс-сотрудника колледжа осудили за торговлю поддельными дипломамиСмотреть фотографии
11:52
Во время рыбалки на берегу Волги зверски убили мужчинуСмотреть фотографии
11:43
В Волгограде почти 1700 человек раньше срока сходили на выборы депутатовСмотреть фотографии
11:36
В Волгограде забор у Александро-Невского собора превратили в летописьСмотреть фотографии
10:58
В Волгограде смягчили приговор рецидивисту, напавшему на сотрудника ДПССмотреть фотографии
10:32
Дорогое сообщение: житель Волгоградской области заплатил 3 тысячи рублей за одно SMSСмотреть фотографии
10:20
В Волгограде ищут "охотников" за чужими украшениямиСмотреть фотографии
09:38
В Волжском Волгоградской области лжевнук выманил у пенсионерки 200 тысяч рублейСмотреть фотографии
09:33
Волгоград получит дополнительные миллионы за наружную рекламуСмотреть фотографии
09:30
В Волгограде ищут мать-убийцу новорожденного ребенкаСмотреть фотографии
06:25
«Яндекс» поставил «Высоте 102» самую высокую оценку качества среди СМИ Волгоградской области Смотреть фотографии
20:24
Волгоградские семьи в среднем задолжали банкам по 179 тысяч рублейСмотреть фотографии
20:10
«Высота 102 ТВ»: В Волгоградской области идет «бархатная революция» в сфере вывоза мусора Cмотреть видео
19:10
Волгоградцы увидят город с высоты птичьего полетаСмотреть фотографии
18:40
ПАО «Волгоградоблэлектро»: курс на энергоэффективностьСмотреть фотографии
18:37
В Волгограде "собравшая" четыре машины в ДТП судья потеряла должность Смотреть фотографии
18:24
Депутаты Волгоградской облдумы попросили досрочную пенсию для трактористовСмотреть фотографии
17:09
В Волгоградской областной думе упрощают процедуру «раздачи слонов»Смотреть фотографии
16:06
Волгоградское УФАС признало побуждающей к воровству рекламу счетчиков с пультамиСмотреть фотографии
16:03
В Волгоградской области за долги арестовали закусочную на пляжеСмотреть фотографии
15:40
В Волгоградской области отложили суд над похитителем 11-летней школьницыСмотреть фотографии
15:36
В Волжском на брошенных дачах бушует пожарСмотреть фотографии
15:16
В Волгограде УК заставили избавить дом от фекалийСмотреть фотографии
Реклама
 