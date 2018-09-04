Экономика

В Волгограде страны Прикаспийского региона укрепляют сотрудничество

Экономика 04.09.2018 12:11
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04.09.2018 12:11



Очередное заседание международного совета делового сотрудничества торгово - промышленных палат стран Прикаспийского региона проходит сегодня в Волгограде, сообщает ИА «Высота 102». В составе участников представители Астрахани, Ростова-на-Дону, Саратова, Ставропольского края, республики Калмыкия, а также бизнесмены и промышленники из Ирана. В частности, представлена провинция Мазандаран, с которой Волгоградская область сейчас активно налаживает связи.
Напомним, в 20-х числах августа делегация региона во главе с губернатором Андреем Бочаровым побывала в провинции Мазандаран Исламской республики Иран. Тогда одним из пунктов программы визита стало знакомство с работой крупнейшего на побережье Каспийского моря порта Амирабад - на сегодняшний день примерно 7% от грузооборота порта составляет продукция Волгоградской области.Тогда Андрей Бочаров заявил, что учитывая географические особенности, логистику и экспортный потенциал, Волгоградская область сможет стать центром отгрузки зерна в Иран. 



Основной целью проходящего сейчас в Волгограде международного совета делового сотрудничества торгово-промышленных палат стран Прикаспийского региона заявлено укрепление сотрудничества в сфере аграрного сектора и внешнеэкономических связей. Завтра представители Ирана примут в Волгограде участие в заседании комиссии по сотрудничеству между Госдумой и Исламским советом. Ожидается прибытие в Волгоград спикера нижней палаты российского парламента Вячеслава Володина. 

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