В Волгограде смягчили приговор рецидивисту, напавшему на сотрудника ДПС

Расследования 04.09.2018 10:58
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04.09.2018 10:58
Автолюбителю, напавшему на сотрудника ДПС, смягчили наказание. Как сообщили ИА “Высота 102” в пресс-службе Волгоградского областного суда, ранее 37-летнего Владимира Жука приговорили к двум годам колонии-поселения и штрафу в 20 тысяч рублей. В июле 2017 года в Алексеевском районе полицейский остановил его “Mercedes Benz” из-за чрезмерной тонировки. Оказалось, что автолюбитель был пьян. Мужчине предложили пройти медосвидетельствование. Но Жук, который имел судимость и недолюбливал представителей власти, схватил полицейского за форму, сорвал погон, ударил локтем в лицо, а затем применил удушающий прием.
Во время составления материалов он также оскорбил инспектора. Сам Жук признал себя виновным только в оскорблении представителя власти.
Рассматривая его дело областной суд учел, что он добровольно возместил полицейскому причиненный ущерб и моральный вред, и снизил наказание до 1 года и 9 месяцев колонии-поселения, уменьшил штраф до 15 тысяч рублей.
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