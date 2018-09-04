В Волгограде ищут "охотников" за чужими украшениями





Двоих мужчин, подозреваемых в серии грабежей в Советском районе, ищут волгоградские полицейские. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, в понедельник утром на улице Электролесовской они сорвали цепочку с шеи 46-летней волгоградки, а около двух часов дня на улице Гвоздкова они также ограбили 79-летнюю пенсионерку.

Приметы злоумышленников:

- мужчина славянской внешности, рост 180 см, на вид 30 лет, худощавого телосложения, волосы светлые, короткие. Одет: рубашка светло-зеленая, джинсы синего цвета. Особые приметы: при разговоре заикается.

- мужчина славянской внешности, рост 170-175 см, на вид 20-25 лет, плотного телосложения, волосы темные короткие. Одет: синие шорты с белыми вставками, темно-синяя футболка.

Всем, кто что-либо знает о злоумышленниках, полицейские просят сообщить об этом по телефонам: Управление МВД России по г. Волгограду 93-01-11, отделение полиции №6 (Советский район) – 937626, отдел уголовного розыска – 8937532751.