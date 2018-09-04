Экономика

ВТБ предлагает льготное обслуживание малому и среднему бизнесу

Экономика 04.09.2018 10:08 Реклама
194 0
04.09.2018 10:08


Банк ВТБ возобновляет акцию «Начнем с лучшего!» для предприятий малого и среднего бизнеса, открывающих первый расчетный счет в банке.  
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, в период действия акции компании и индивидуальные предприниматели получают возможность бесплатного открытия счета и три месяца бескомиссионного обслуживания в рамках пакетов услуг «Бизнес-касса»/«Развитие», «Бизнес-онлайн»/«Премиум». Клиентам будут доступны: бесплатное открытие и ведение счета, подключение и обслуживание системы дистанционного банковского обслуживания, бесплатные переводы и операции с наличными в пределах лимитов, предусмотренных соответствующими пакетами услуг.
Для того чтобы воспользоваться предложением, необходимо в период с 3 сентября по 31 декабря 2018 г. включительно оформить заявку на vtb.ru или обратиться в любое отделение ВТБ, где предоставляются указанные пакетные предложения в рамках акции. Перечень филиалов банка, в которых можно воспользоваться данным предложением, указан на сайте ВТБ.
«Мы заинтересованы в поддержке развития бизнеса и  регулярно запускаем различные льготные предложения. В этом году мы уже проводили подобную акцию для наших клиентов, и она показала высокую заинтересованность со стороны предпринимателей: в рамках нее более 25 тысяч клиентов открыли расчетные счета в ВТБ. Так как активный спрос на это предложение отмечался и после завершения акции, мы решили возобновить ее. Уверен, в преддверии нового бизнес-сезона это станет хорошей возможностью как для клиентов, желающих открыть свое дело, так и для тех клиентов, кто ищет надежный банк в качестве своего нового бизнес-партнера», - прокомментировал руководитель департамента корпоративной сети – старший вице-президент банка ВТБ Руслан Еременко.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Скоро сдача! Квартиры от 1,6 млн рублей

Мягкая кровля и сайдинг. 8-8442-95-50-05

Измерители нитратов и радиации (8442)27-06-74
Популярное по теме
«Опора России»: В Волгограде «серый» продуктовый рынок приносит колоссальные доходы своим владельцам
09.08.2018 14:51
4795 0
Волгоградский завод «Химпром» продают с молотка
01.09.2018 09:43
4490 0
В Волгограде фирмы-однодневки вычисляет налоговик-"автомат"
31.08.2018 14:10
4481 21
Экономика
04.09.2018 09:33
Экономика 04.09.2018 09:33
331 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
03.09.2018 18:40
Экономика 03.09.2018 18:40
1624 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
03.09.2018 16:06
Экономика 03.09.2018 16:06
1813 7 Обсудить

0
Далее
Экономика
03.09.2018 14:15
Экономика 03.09.2018 14:15
1748 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
03.09.2018 13:08
Экономика 03.09.2018 13:08
319 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
03.09.2018 13:00
Экономика 03.09.2018 13:00
6348 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
03.09.2018 12:14
Экономика 03.09.2018 12:14
1659 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
02.09.2018 09:02
Экономика 02.09.2018 09:02
2958 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
01.09.2018 09:43
Экономика 01.09.2018 09:43
7486 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
31.08.2018 15:43
Экономика 31.08.2018 15:43
3453 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
31.08.2018 15:10
Экономика 31.08.2018 15:10
488 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
31.08.2018 14:10
Экономика 31.08.2018 14:10
5744 21 Обсудить

0
Далее
Экономика
31.08.2018 13:16
Экономика 31.08.2018 13:16
520 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
30.08.2018 12:30
Экономика 30.08.2018 12:30
1830 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
30.08.2018 07:08
Экономика 30.08.2018 07:08
1757 0 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

10:58
В Волгограде смягчили приговор рецидивисту, напавшему на сотрудника ДПССмотреть фотографии
10:32
Дорогое сообщение: житель Волгоградской области заплатил 3 тысячи рублей за одно SMSСмотреть фотографии
10:20
В Волгограде ищут "охотников" за чужими украшениямиСмотреть фотографии
09:38
В Волжском Волгоградской области лжевнук выманил у пенсионерки 200 тысяч рублейСмотреть фотографии
09:33
Волгоград получит дополнительные миллионы за наружную рекламуСмотреть фотографии
09:30
В Волгограде ищут мать-убийцу новорожденного ребенкаСмотреть фотографии
06:25
«Яндекс» поставил «Высоте 102» самую высокую оценку качества среди СМИ Волгоградской области Смотреть фотографии
20:24
Волгоградские семьи в среднем задолжали банкам по 179 тысяч рублейСмотреть фотографии
20:10
«Высота 102 ТВ»: В Волгоградской области идет «бархатная революция» в сфере вывоза мусора Cмотреть видео
19:10
Волгоградцы увидят город с высоты птичьего полетаСмотреть фотографии
19:06
Бывший депутат Госдумы от Волгоградской области возвращается в «Единую Россию» Смотреть фотографии
18:40
ПАО «Волгоградоблэлектро»: курс на энергоэффективностьСмотреть фотографии
18:37
В Волгограде "собравшая" четыре машины в ДТП судья потеряла должность Смотреть фотографии
18:24
Депутаты Волгоградской облдумы попросили досрочную пенсию для трактористовСмотреть фотографии
17:09
В Волгоградской областной думе упрощают процедуру «раздачи слонов»Смотреть фотографии
16:06
Волгоградское УФАС признало побуждающей к воровству рекламу счетчиков с пультамиСмотреть фотографии
16:03
В Волгоградской области за долги арестовали закусочную на пляжеСмотреть фотографии
15:40
В Волгоградской области отложили суд над похитителем 11-летней школьницыСмотреть фотографии
15:36
В Волжском на брошенных дачах бушует пожарСмотреть фотографии
15:16
В Волгограде УК заставили избавить дом от фекалийСмотреть фотографии
15:04
Волгоградка пыталась передать в СИЗО-1 брюки с сюрпризомСмотреть фотографии
14:22
В Волгограде ребенок выжил после падения с 7 этажаСмотреть фотографии
14:15
Долина знаний: в Волгограде открылась новая школа на тысячу местСмотреть фотографии
13:18
В Волгограде гендиректора компании-застройщика будут судить за уклонение от налогов и хищенияСмотреть фотографии
13:00
Волгоградцы узнали от «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» о возможностях альтернативной энергетики и собрали собственную ТЭЦСмотреть фотографии
12:44
Теплый прием: депутат Госдумы от Волгоградской области навестила своих подопечных с подаркамиСмотреть фотографии
12:14
В Волгоградской области соцкодекс поправят из-за нового пенсионного возраста Смотреть фотографии
12:14
ПАО «Волгоградэнергосбыт» проводит акцию «Погаси долги, спишем пени»Смотреть фотографии
11:40
В Волгограде масштабное благоустройство охватит парк на Центральной набережнойСмотреть фотографии
11:00
В Волгограде осужденный за смерть пациентки пластический хирург попал в больницуСмотреть фотографии
Реклама
 