ВТБ предлагает льготное обслуживание малому и среднему бизнесу

Экономика 04.09.2018 10:08 Реклама
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04.09.2018 10:08
Банк ВТБ возобновляет акцию «Начнем с лучшего!» для предприятий малого и среднего бизнеса, открывающих первый расчетный счет в банке.
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, в период действия акции компании и индивидуальные предприниматели получают возможность бесплатного открытия счета и три месяца бескомиссионного обслуживания в рамках пакетов услуг «Бизнес-касса»/«Развитие», «Бизнес-онлайн»/«Премиум». Клиентам будут доступны: бесплатное открытие и ведение счета, подключение и обслуживание системы дистанционного банковского обслуживания, бесплатные переводы и операции с наличными в пределах лимитов, предусмотренных соответствующими пакетами услуг.
Для того чтобы воспользоваться предложением, необходимо в период с 3 сентября по 31 декабря 2018 г. включительно оформить заявку на vtb.ru или обратиться в любое отделение ВТБ, где предоставляются указанные пакетные предложения в рамках акции. Перечень филиалов банка, в которых можно воспользоваться данным предложением, указан на сайте ВТБ.
«Мы заинтересованы в поддержке развития бизнеса и регулярно запускаем различные льготные предложения. В этом году мы уже проводили подобную акцию для наших клиентов, и она показала высокую заинтересованность со стороны предпринимателей: в рамках нее более 25 тысяч клиентов открыли расчетные счета в ВТБ. Так как активный спрос на это предложение отмечался и после завершения акции, мы решили возобновить ее. Уверен, в преддверии нового бизнес-сезона это станет хорошей возможностью как для клиентов, желающих открыть свое дело, так и для тех клиентов, кто ищет надежный банк в качестве своего нового бизнес-партнера», - прокомментировал руководитель департамента корпоративной сети – старший вице-президент банка ВТБ Руслан Еременко.
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