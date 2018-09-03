Волгоградцы увидят город с высоты птичьего полета





Смотрите сегодня на МТВ в 20-30 в программе «Время новостей»:

• Руководство алюминиевого завода готовит специалистов со студенческой скамьи: что такое дуальная модель обучения и чем она хороша?

• 35 метром над уровнем Волги: где волгоградцы могут увидеть город с высоты птичьего полета?

• Миру — мир: волгоградские дети говорят террору «нет»!

• В Волгограде прошел ученый совет: почему студенты не хотят расставаться с вузами?

Корреспонденты МТВ также расскажут, когда в парке 70-летия Победы появится обновленная детская площадка и о погоде на ближайшие сутки.



