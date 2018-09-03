



Экс-депутат Госдумы от Волгоградской области, бизнесмен и путешественник-экстремал Олег Савченко намерен вернуться в ряды партии «Единая Россия». Как стало известно ИА «Высота 102», соответствующее заявление Олег Савченко сегодня направил в реготделение партии. Олег Савченко в эксклюзивном интервью объяснил информагентству причины своего решения.

«Считаю, что самое лучшее время для такого решения. Нет федеральных и региональных выборов. Так что никто не скажет, что это политическая конъюнктура, - сказал Олег Савченко. - Да, мой выход из партии может быть ошибкой, а может это и не ошибка. Это было связано с праймериз. Можно назвать это заблуждением. Но это было в прошлом, а надо двигаться вперёд. Тем более, что я никогда не противопоставлял себя партии. Считаю, что сейчас особенно непростое время для партии и страны из-за экономических санкций. Но уверен, что мой опыт и знания пригодятся. И для партии, и для развития региона. Уверен, что пришло время для консолидации здоровых и заинтересованных в позитивном результате сил в обществе».

Напомним, Олег Савченко написал заявление о выходе из рядов партии «Единая Россия» в июне 2016 года в знак протеста против итогов праймериз перед выборами в Государственную думу. Тогда ему не удалось стать лидером предварительного голосования и он выразил недоверие объективности и честности праймериз. Просьбу Олега Савченко удовлетворили. Олег Савченко после этого продолжил покорять труднодоступные горные вершины, а также стал экономическим экспертом в передаче «Деловое утро» на НТВ.



