Политика

Бывший депутат Госдумы от Волгоградской области возвращается в «Единую Россию»

Политика 03.09.2018 19:06
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03.09.2018 19:06


Экс-депутат Госдумы от Волгоградской области, бизнесмен и путешественник-экстремал Олег Савченко намерен вернуться в ряды  партии «Единая Россия». Как стало известно ИА «Высота 102», соответствующее заявление Олег Савченко сегодня  направил  в реготделение партии. Олег Савченко в эксклюзивном интервью  объяснил информагентству причины своего решения. 
«Считаю,  что самое лучшее время для такого решения. Нет федеральных и региональных выборов. Так что никто не скажет,  что это политическая конъюнктура, - сказал Олег Савченко. -  Да,  мой выход из партии может быть ошибкой,  а может это и не ошибка. Это было связано с праймериз. Можно назвать это заблуждением. Но это было в прошлом,  а надо двигаться вперёд. Тем более, что я никогда  не противопоставлял себя партии. Считаю,  что сейчас особенно непростое время для партии и страны из-за экономических санкций. Но уверен,  что мой опыт и знания пригодятся. И для партии,  и для развития региона. Уверен, что пришло время для консолидации здоровых и заинтересованных в позитивном результате   сил в обществе». 
Напомним, Олег Савченко написал заявление о выходе из рядов партии «Единая Россия» в июне 2016 года в знак протеста против итогов праймериз перед выборами в Государственную думу. Тогда ему не удалось стать лидером предварительного голосования и он выразил недоверие объективности и честности праймериз. Просьбу Олега Савченко удовлетворили. Олег Савченко после этого продолжил покорять труднодоступные горные вершины, а также  стал экономическим экспертом в передаче «Деловое утро» на НТВ.

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