ПАО «Волгоградоблэлектро»: курс на энергоэффективность

Экономика 03.09.2018 18:40
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03.09.2018 18:40
На сегодняшний день тема энергоэффективности является актуальной, экономия энергоресурсов– это необходимое условие для решения большинства энергетических и социально-экономических задач. Принципами энергосбережения и энергоэффективности в своей деятельности руководствуется и одно из ведущих предприятий региона ПАО «Волгоградоблэлектро».
Как пояснил ИА «Высота 102» руководитель группы по реализации новых проектов и повышению энергетической эффективности Никита Пащенко: «Применение современного энергоэффективного оборудования позволяет значительно снизить расход энергетических ресурсов и технологические потери при передаче электроэнергии. В настоящее время разработана и реализуется программа сбережения энергоресурсов, используемых для собственных нужд предприятия, результатом которой будет являться оптимизация энергозатрат до 30 %.
«Учитывая, что время диктует постоянный рост потребления электроэнергии, наше предприятие применяетсовременные технологии, пропагандирует среди населения способы экономии электроэнергии, — отметил Никита Пащенко. — К примеру, на архитектурно-художественное освещение моста через Волгу, благодаря применению светодиодных светильников, значительно сокращается потребление электроэнергии, чем при использовании традиционного освещения».
В этом году во Всероссийском фестивале энергосбережения ВместеЯрче ПАО «Волгоградоблэлектро» традиционно представило свою программу участия в фестивале. Предприятие активно поддерживает инициативу Минэнерго России, направленную на воспитание у подрастающего поколения бережного отношения к энергоресурсам и окружающей среде.
Площадка перед стендами ПАО «Волгоградоблэлектро» была, пожалуй, самой многочисленной. Дети самых разных возрастов принимали участие в уроках электробезопасности, викторинах и конкурсах, а самым активным вручены подарки.Более 200 юных волгоградцев стали счастливыми обладателями удостоверений «Маленький электрик».
Победителям викторины посчастливилось надеть настоящую спецодежду электромонтера и сфотографироваться на память у ярких стендов.
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