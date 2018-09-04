Аналитика 04.09.2018 06:25
4222 19
04.09.2018 06:25
Индекс качества сайта ИА «Высота 102» оказался самым высоким среди СМИ Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные поисковой системы, показатель информагентства составил 6400 единиц. На втором месте сайт V1.ru (6300), на третьем «Инфокам» и «Блокнот-Волгоград» (по 4600 единиц). Любопытно, что качество контента и его цитируемость, которые отслеживает «Яндекс», зачастую абсолютно не согласуются. К примеру, ИА «НовостиВолгограда.ру», который в рейтинге цитируемости СМИ региона за второй квартал 2018 года стоит на 4-ом месте, имеет довольно низкий показатель качества (950 единиц). Или наоборот, портал «Волжский.ру», который не входит в первую десятку самых цитируемых СМИ региона, по индексу качества обходит многих лидеров ТОПа (2900 единиц).
Индекс качества сайта (ИКС), как разъясняет «Яндекс», — это показатель того, насколько полезен сайт для пользователей. При расчете индекса учитываются размер аудитории сайта, степень удовлетворенности пользователей, уровень доверия к сайту со стороны пользователей и Яндекса, а также другие критерии. Для расчета используются данные сервисов Яндекса. Значение индекса будет обновляться примерно раз в месяц.
ИКС пришел на смену тематическому индексу цитирования, который «Яндекс" использовал с 1999 года. Теперь в расчет берется не только количество сайтов, которые ссылаются на ресурс, но и целый ряд других параметров. Так, учитывается посещаемость сайта, время нахождения читателя на портале, уникальность и актуальность информации, количество и качество рекламы и др.
Реклама
Популярное по теме
17.08.2018 20:00
23165 0
31.08.2018 20:04
21917 0
14.08.2018 20:02
21198 1
Волгоградские семьи в среднем задолжали банкам по 179 тысяч рублей03.09.2018 20:24
«Высота 102 ТВ»: В Волгоградской области идет «бархатная революция» в сфере вывоза мусора03.09.2018 20:10
«Высота 102 ТВ»: В Волгограде больше месяца не могут «обезвредить» опасные ловушки у детского сада31.08.2018 20:04
«Высота 102 ТВ»: Ужасы подземного перехода в Волгограде «замаскировали» розовым30.08.2018 20:00
«Высота 102 ТВ»: Волгоградцы дали оценку пенсионным предложениям президента29.08.2018 20:00
«Высота 102 ТВ»: Волгоградские водители на рокадной дороге пошли на второй круг28.08.2018 20:05
«Высота 102 ТВ»: В Волгограде подъезд девятиэтажки остается «недоступной средой» для инвалида27.08.2018 20:00
«Высота 102 ТВ»: Адвокаты политактивиста Булатова не теряют надежды вытащить его из СИЗО Волгограда24.08.2018 20:00
«Высота 102 ТВ»: Экипаж погибшего под Сталинградом бронекатера БК-31 обрел «последнюю гавань»23.08.2018 20:18
«Высота 102 ТВ»: Волгоградская область и провинция Ирана настроены дружить серьезно22.08.2018 20:31
Жителям Волгоградской области придется копить на квартиру в новостройке почти 7 лет22.08.2018 09:04
«Высота 102 ТВ»: Склон у «Волгоград Арены» снова подкинул проблем21.08.2018 20:06
Эксперты: В Волжском более довольны жизнью, чем в Волгограде21.08.2018 12:47
«Высота 102 ТВ»: Волгоградскую область готовят к приходу холодов20.08.2018 20:00
В Волгоградской области почти в 8 раз увеличился долг по зарплате19.08.2018 10:23
Реклама