Аналитика

«Яндекс» поставил «Высоте 102» самую высокую оценку качества среди СМИ Волгоградской области

Аналитика 04.09.2018 06:25
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04.09.2018 06:25


Индекс качества сайта ИА «Высота 102» оказался самым высоким среди СМИ Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные поисковой системы, показатель информагентства составил 6400 единиц. На втором месте сайт V1.ru (6300), на третьем «Инфокам» и «Блокнот-Волгоград» (по 4600 единиц). Любопытно, что качество контента и его цитируемость, которые отслеживает «Яндекс», зачастую абсолютно не согласуются. К примеру, ИА «НовостиВолгограда.ру», который в рейтинге цитируемости СМИ региона за второй квартал 2018 года стоит на 4-ом месте, имеет довольно низкий показатель качества (950 единиц). Или наоборот, портал «Волжский.ру», который не входит в первую десятку самых цитируемых СМИ региона, по индексу качества обходит многих лидеров ТОПа (2900 единиц).
Индекс качества сайта (ИКС), как разъясняет «Яндекс»,  — это показатель того, насколько полезен сайт для пользователей. При расчете индекса учитываются размер аудитории сайта, степень удовлетворенности пользователей, уровень доверия к сайту со стороны пользователей и Яндекса, а также другие критерии. Для расчета используются данные сервисов Яндекса. Значение индекса будет обновляться примерно раз в месяц.
ИКС пришел на смену тематическому индексу цитирования, который «Яндекс" использовал с 1999 года. Теперь в расчет берется не только количество сайтов, которые ссылаются на ресурс, но и целый ряд других параметров. Так, учитывается посещаемость сайта, время нахождения читателя на портале, уникальность и актуальность информации, количество и качество рекламы и др.

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