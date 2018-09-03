Депутаты Волгоградской облдумы попросили досрочную пенсию для трактористов

Общество 03.09.2018 18:24
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03.09.2018 18:24
Депутаты Волгоградской облдумы Илья Кошкарев и Наталья Семенова выступили инициаторами поправки ко второму чтению проекта федерального закона о внесении изменений в отдельные законодательные акты по вопросам назначения и выплаты пенсий. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт облдумы, так, согласно данной поправки мужчины смогут выходить на пенсию в 62 года в случае, если они проработали в качестве трактористов-машинистов в сельском хозяйстве не менее 27 лет и имеют страховой стаж не менее 32 лет.
Эти поправки в случае одобрения депутатами облдумы будут направлены в Госдуму, где в сентябре новый закон о пенсиях будет рассматриваться уже во втором чтении. Напомним, президент России Владимир Путин предложил ряд мер по смягчению пенсионной реформы. В частности, возраст выхода женщин на пенсию он предложил увеличить до 60 лет, а не как ранее планировалось – до 63. Меры по смягчению, впрочем, не коснулись мужчин. Между тем, депутаты облдумы в начале июля подавляющим большинством голосов одобрили законопроект об увеличении возраста выхода на пенсию в первоначальном варианте – до 63 лет до женщин и до 65 лет до мужчин.
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