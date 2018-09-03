Волгоградское УФАС признало побуждающей к воровству рекламу счетчиков с пультами

Экономика 03.09.2018 16:06
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03.09.2018 16:06
Ненадлежащей признана реклама, распространяемая в сети Интернет компанией "Яндекс" и продвигающая дистанционную продажу счетчиков учета электроэнергии с дистанционным управлением. Как сообщили ИА "Высота 102" в Волгоградском УФАС, данное дело было возбуждено в июне этого года по заявлению ПАО "Волгоградоблэлектро". Заявителем были обнаружены сайты двух интернет-магазинов, предлагающих приобрести индивидуальные приборы учета электроэнергии с дистанционным управлением, особенность которых состоит в наличии пультов, уменьшающих объём потреблённой электроэнергии.
Фактически данные счетчики могут быть использованы для безучетного потребления электроэнергии, что нарушает действующее законодательство в сфере электроэнергетики.
Кроме того, исходя из текста рекламы следует, что счетчики предлагались к продаже дистанционным способом, при этом непосредственно в самой рекламе не были указаны полные наименования продавцов и их ОГРН, что также нарушает Закон о рекламе №38-ФЗ.
В ходе дела было установлено, что указанная реклама в системе "Яндекс. Директ" размещалась по заказу двух физических лиц, рекламораспространителем выступило ООО "Яндекс". Рекламодатели объяснений по обстоятельствам дела не предоставили. Рекламораспространитель ООО "Яндекс" предоставил объяснения о том, что не усматривает в подобной рекламе никаких нарушений рекламного законодательства.
Комиссия с доводами "Яндекс" не согласилась и вынесла решение о признании рекламы нарушающей п. 1 ч. 4 ст. 5 , п. 1 ст. 7 (запрет на рекламу незаконных видов деятельности и побуждение к совершению противоправных действий) и ст. 8 (реклама дистанционной продажи товаров в отсутствие указания сведений о продавце) Закона о рекламе №38-ФЗ.
"Нами выявлено действительно общественно опасное нарушение, ответственность за которое ложится и на рекламораспространителя, допустившего ее тиражирование. В данном случае - это ООО "Яндекс". Данной компании в целях пресечения распространения незаконной рекламы выдано предписание о прекращении ее распространения. Реклама подобных устройств, способствует распространению воровства электроэнергии и от этого страдают не только энергоснабжающие организации, но и обычные граждане, добросовестные плательщики, ведь расходы за потребленные в доме ресурсы ложатся на их плечи или превращаются в долги управляющих организаций", - прокомментировала решение председатель комиссии по данному делу, заместитель руководителя Волгоградского УФАС России Ирина Никуйко.
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