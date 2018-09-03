Экономика

Волгоградское УФАС признало побуждающей к воровству рекламу счетчиков с пультами

Экономика 03.09.2018 16:06
679 4
03.09.2018 16:06


Ненадлежащей признана реклама, распространяемая в сети Интернет компанией "Яндекс" и продвигающая дистанционную продажу счетчиков учета электроэнергии с дистанционным управлением. Как сообщили ИА "Высота 102" в Волгоградском УФАС, данное дело было возбуждено в июне этого года по заявлению ПАО "Волгоградоблэлектро". Заявителем были обнаружены сайты двух интернет-магазинов, предлагающих приобрести индивидуальные приборы учета электроэнергии с дистанционным управлением, особенность которых состоит в наличии пультов, уменьшающих объём потреблённой электроэнергии.
Фактически данные счетчики могут быть использованы для безучетного потребления электроэнергии, что нарушает действующее законодательство в сфере электроэнергетики.
Кроме того, исходя из текста рекламы следует, что счетчики предлагались к продаже дистанционным способом, при этом непосредственно в самой рекламе не были указаны полные наименования продавцов и их ОГРН, что также нарушает Закон о рекламе №38-ФЗ.
В ходе дела было установлено, что указанная реклама в системе "Яндекс. Директ" размещалась по заказу двух физических лиц, рекламораспространителем выступило ООО "Яндекс". Рекламодатели объяснений по обстоятельствам дела не предоставили. Рекламораспространитель ООО "Яндекс" предоставил объяснения о том, что не усматривает в подобной рекламе никаких нарушений рекламного законодательства.
Комиссия с доводами "Яндекс" не согласилась и вынесла решение о признании рекламы нарушающей п. 1 ч. 4 ст. 5 , п. 1 ст. 7 (запрет на рекламу незаконных видов деятельности и побуждение к совершению противоправных действий) и ст. 8 (реклама дистанционной продажи товаров в отсутствие указания сведений о продавце) Закона о рекламе №38-ФЗ.
"Нами выявлено действительно общественно опасное нарушение, ответственность за которое ложится и на рекламораспространителя, допустившего ее тиражирование. В данном случае - это ООО "Яндекс". Данной компании в целях пресечения распространения незаконной рекламы выдано предписание о прекращении ее распространения. Реклама подобных устройств, способствует распространению воровства электроэнергии и от этого страдают не только энергоснабжающие организации, но и обычные граждане, добросовестные плательщики, ведь расходы за потребленные в доме ресурсы ложатся на их плечи или превращаются в долги управляющих организаций", - прокомментировала решение председатель комиссии по данному делу, заместитель руководителя Волгоградского УФАС России Ирина Никуйко.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Скоро сдача! Квартиры от 1,6 млн рублей

Мягкая кровля и сайдинг. 8-8442-95-50-05

Измерители нитратов и радиации (8442)27-06-74
Популярное по теме
«Опора России»: В Волгограде «серый» продуктовый рынок приносит колоссальные доходы своим владельцам
09.08.2018 14:51
4795 0
Волгоградский завод «Химпром» продают с молотка
01.09.2018 09:43
4490 0
В Волгограде фирмы-однодневки вычисляет налоговик-"автомат"
31.08.2018 14:10
4481 21
Экономика
03.09.2018 18:40
Экономика 03.09.2018 18:40
103 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
03.09.2018 14:15
Экономика 03.09.2018 14:15
1199 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
03.09.2018 13:08
Экономика 03.09.2018 13:08
219 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
03.09.2018 13:00
Экономика 03.09.2018 13:00
5986 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
03.09.2018 12:14
Экономика 03.09.2018 12:14
1241 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
02.09.2018 09:02
Экономика 02.09.2018 09:02
2917 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
01.09.2018 09:43
Экономика 01.09.2018 09:43
7414 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
31.08.2018 15:43
Экономика 31.08.2018 15:43
3404 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
31.08.2018 15:10
Экономика 31.08.2018 15:10
479 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
31.08.2018 14:10
Экономика 31.08.2018 14:10
5698 21 Обсудить

0
Далее
Экономика
31.08.2018 13:16
Экономика 31.08.2018 13:16
512 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
30.08.2018 12:30
Экономика 30.08.2018 12:30
1824 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
30.08.2018 07:08
Экономика 30.08.2018 07:08
1739 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
29.08.2018 12:44
Экономика 29.08.2018 12:44
2198 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
28.08.2018 12:30
Экономика 28.08.2018 12:30
1548 0 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

18:40
ПАО «Волгоградоблэлектро»: курс на энергоэффективностьСмотреть фотографии
18:37
В Волгограде судья "собравшая" четыре машины в ДТП потеряла должность
18:24
Депутаты Волгоградской облдумы попросили досрочную пенсию для трактористовСмотреть фотографии
17:09
В Волгоградской областной думе упрощают процедуру «раздачи слонов»Смотреть фотографии
16:24
Волгоградские семьи в среднем задолжали банкам по 179 тысяч рублейСмотреть фотографии
16:06
Волгоградское УФАС признало побуждающей к воровству рекламу счетчиков с пультамиСмотреть фотографии
16:03
В Волгоградской области за долги арестовали закусочную на пляжеСмотреть фотографии
15:40
В Волгоградской области отложили суд над похитителем 11-летней школьницыСмотреть фотографии
15:36
В Волжском на брошенных дачах бушует пожарСмотреть фотографии
15:16
В Волгограде УК заставили избавить дом от фекалийСмотреть фотографии
15:04
Волгоградка пыталась передать в СИЗО-1 брюки с сюрпризомСмотреть фотографии
14:22
В Волгограде ребенок выжил после падения с 7 этажаСмотреть фотографии
14:15
Долина знаний: в Волгограде открылась новая школа на тысячу местСмотреть фотографии
13:18
В Волгограде гендиректора компании-застройщика будут судить за уклонение от налогов и хищенияСмотреть фотографии
13:00
Волгоградцы узнали от «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» о возможностях альтернативной энергетики и собрали собственную ТЭЦСмотреть фотографии
12:44
Теплый прием: депутат Госдумы от Волгоградской области навестила своих подопечных с подаркамиСмотреть фотографии
12:14
В Волгоградской области соцкодекс поправят из-за нового пенсионного возраста Смотреть фотографии
12:14
ПАО «Волгоградэнергосбыт» проводит акцию «Погаси долги, спишем пени»Смотреть фотографии
11:40
В Волгограде масштабное благоустройство охватит парк на Центральной набережнойСмотреть фотографии
11:00
В Волгограде осужденный за смерть пациентки пластический хирург попал в больницуСмотреть фотографии
10:19
В Волгограде корью заразились трое сотрудников МВДСмотреть фотографии
09:46
На трассе "Сызрань-Волгоград" в ДТП пострадали трое волгоградцев и житель ЧелябинскаСмотреть фотографии
09:36
Под Волгоградом задержали автобус с иностранцами-нелегаламиСмотреть фотографии
06:38
В Волгоградской области ребенок свалился в колодецСмотреть фотографии
21:21
Более 30 тысяч зрителей: в Волгограде фестиваль фейерверков вызвал аншлаг и восторгСмотреть фотографии
17:55
В Волгоградской области маленькая девочка пострадала, упав с двухметровый лестницы
16:46
В Волгоградской области депутаты проигнорировали приглашение на митингСмотреть фотографии
16:32
Из программы празднования Дня города в Волгограде вычеркнут один пунктСмотреть фотографии
16:21
В Волгограде последняя попытка кандидата-единоросса снять с выборов соперника-коммуниста потерпела фиаскоСмотреть фотографии
12:50
Похвальный лист: в Волгоградский области жители создали островок красоты и уютаСмотреть фотографии
Реклама
 