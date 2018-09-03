Аналитика

«Высота 102 ТВ»: В Волгоградской области идет «бархатная революция» в сфере вывоза мусора

Аналитика 03.09.2018 20:10
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03.09.2018 20:10



Смотрите сегодня в программе: контейнерные площадки во дворах и частном секторе Волгограда пустеют в ожидании начала работы регионального оператора в сфере обращения ТКО. Волгоград впервые ожил после завершения ЧМ: тысячи людей вышли на улицы отпраздновать День города. Нелегалы не проскочили: автобус с гражданами Узбекистана на посту ДПС задержали бдительные правоохранители. Колесо завертелось: теперь все желающие могут обозревать суровую красоту окрестностей ЦПКиО с высоты в 50 метров.
Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят и в эфире «Первого волгоградского канала». Смотрите нас в будние дни ежедневно в 19:00 и 20:10.

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