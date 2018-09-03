





Смотрите сегодня в программе: контейнерные площадки во дворах и частном секторе Волгограда пустеют в ожидании начала работы регионального оператора в сфере обращения ТКО. Волгоград впервые ожил после завершения ЧМ: тысячи людей вышли на улицы отпраздновать День города. Нелегалы не проскочили: автобус с гражданами Узбекистана на посту ДПС задержали бдительные правоохранители. Колесо завертелось: теперь все желающие могут обозревать суровую красоту окрестностей ЦПКиО с высоты в 50 метров.

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