В Волжском на брошенных дачах бушует пожар





Возле бывшего СНТ «Восход» в Волжском ликвидируют ландшафтный пожар. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волжского, в посёлке Краснооктябрьском произошло возгорание на бесхозных участках бывшего СНТ «Восход». Площадь пожара – 2 гектара. На месте работают пожарные расчёты и спецтехника. В настоящее время специалисты ликвидируют отдельные очаги возгорания. По информации отдела по делам ГО и ЧС администрации Волжского, пожар не представляет угрозы жителям и постройкам.

Сейчас здесь работают 3 пожарные машины. Кроме того, задействованы 2 водовозки муниципального бюджетного учреждения «Комбинат благоустройства», 1 водовозка, круглосуточно осуществляющая дежурство в посёлке, а также 1 водовозка добровольной пожарной дружины.



