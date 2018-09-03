Волгоградские семьи в среднем задолжали банкам по 179 тысяч рублей

Аналитика 03.09.2018 16:24
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03.09.2018 16:24
Средний долг перед банками домохозяйств Волгоградской области достиг 179 тысяч 109 рублей. Как передает ИА "Высота 102", эксперты Общероссийского народного фронта обновили кредитную карту России по состоянию на I полугодие 2018 года. Сделав расчеты на основании данных Банка России и Росстата, они выяснили, что кредитная задолженность жителей страны перед банками растет ускоренными темпами. Уровень закредитованности домохозяйств увеличился за год с 21% до 24%. Средняя российская семья из трех человек должна банкам почти 234,6 тыс. рублей - на 19% выше, чем годом ранее. Но доля "просрочки" при этом остается довольно низкой.
В нашем регионе средний долг семей на 55 тысяч 491 рубль меньше, чем в целом по стране. А "просрочка" по уплате кредитов составляет чуть более 13,4 тысячи рублей. В среднем по России - 14,4 тысячи рублей.
Средний уровень закредитованности домохозяйств, рассчитываемый как отношение кредитной задолженности к среднегодовому доходу, составил 24%, что на 3% выше показателя прошлого года. В Волгоградской области этот показатель равен 26%. Существенно превышает среднероссийский показатель закредитованность домохозяйств в Республике Калмыкия (51%), Республике Тыва (49%), Чувашской Республике (39%), Иркутской области (38%) и Ханты-Мансийском автономном округе (38%).
Что касается сбережений россиян на банковских депозитах, то их объем достиг 27 трлн рублей, из которых 79,3% приходится на вклады в рублях, 20,7% - в иностранной валюте.
Самые солидные сбережения - у жителей Москвы, Санкт-Петербурга, а также Новосибирской, Калининградской и Самарской областей. Согласно статистике, жители этих регионов хранят в банках свыше 50% своего среднегодового дохода. В Волгоградской области этот показатель равен 37%.
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