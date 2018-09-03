Волгоградские семьи в среднем задолжали банкам по 179 тысяч рублей









Средний долг перед банками домохозяйств Волгоградской области достиг 179 тысяч 109 рублей. Как передает ИА "Высота 102", эксперты Общероссийского народного фронта обновили кредитную карту России по состоянию на I полугодие 2018 года. Сделав расчеты на основании данных Банка России и Росстата, они выяснили, что кредитная задолженность жителей страны перед банками растет ускоренными темпами. Уровень закредитованности домохозяйств увеличился за год с 21% до 24%. Средняя российская семья из трех человек должна банкам почти 234,6 тыс. рублей - на 19% выше, чем годом ранее. Но доля "просрочки" при этом остается довольно низкой.

В нашем регионе средний долг семей на 55 тысяч 491 рубль меньше, чем в целом по стране. А "просрочка" по уплате кредитов составляет чуть более 13,4 тысячи рублей. В среднем по России - 14,4 тысячи рублей.

Средний уровень закредитованности домохозяйств, рассчитываемый как отношение кредитной задолженности к среднегодовому доходу, составил 24%, что на 3% выше показателя прошлого года. В Волгоградской области этот показатель равен 26%. Существенно превышает среднероссийский показатель закредитованность домохозяйств в Республике Калмыкия (51%), Республике Тыва (49%), Чувашской Республике (39%), Иркутской области (38%) и Ханты-Мансийском автономном округе (38%).

Что касается сбережений россиян на банковских депозитах, то их объем достиг 27 трлн рублей, из которых 79,3% приходится на вклады в рублях, 20,7% - в иностранной валюте.

Самые солидные сбережения - у жителей Москвы, Санкт-Петербурга, а также Новосибирской, Калининградской и Самарской областей. Согласно статистике, жители этих регионов хранят в банках свыше 50% своего среднегодового дохода. В Волгоградской области этот показатель равен 37%.



