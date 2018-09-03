Происшествия

Волгоградка пыталась передать в СИЗО-1 брюки с сюрпризом

Происшествия 03.09.2018 15:04
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03.09.2018 15:04


Жительница Волгограда пыталась доставить в СИЗО-1 запрещенные предметы. Как сообщили ИА "Высота 102" в УФСИН России по региону, две сим-карты в бумажном свертке, предназначались одному из подследственных. "Запрещенку" обнаружили сотрудники отдела безопасности следственного изолятора №1 в кармане брюк, которые волгоградка передала для подследственного. В отношении нарушительницы составлен административный протокол, ей грозит крупный денежный штраф.

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