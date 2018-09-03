Долина знаний: в Волгограде открылась новая школа на тысячу мест





В День знаний, 1 сентября, в микрорайоне «Долина» в Советском районе состоялось торжественное открытие школы нового поколения на тысячу мест. Учреждение образования такой вместимости в Волгограде было построено впервые за четверть века.

Как сообщает ИА «Высота 102», поздравить с новосельем и Днем зданий коллектив дошкольного учреждения, юных воспитанников и их родителей пришли руководители города и района, представители региональных комитетов образования и строительства, депутаты всех уровней.

«Этот день долгожданный для нас всех, поскольку впервые за четверть века город-герой открывает школу, которая может принять тысячу учеников, — сказал в своем выступлении глава администрации Волгограда Виталий Лихачев.— Мы очень надеемся, что коллектив педагогов не подведет. Отдаст все свои знания, свою душу для того, чтобы дети выросли гармонично развитыми».

Глава администрации поблагодарил за подготовку к этому дню молодой коллектив школы во главе с Петром Байкаловым. На торжественной линейке директору школы вручили символический ключ от школы, которая получила название «Долина знаний».





Сама школа получила множество восторженных оценок гостей праздника.

«Красивая школа, великолепная планировка. Я в подобной школе с такой планировкой работал, правда, в другой стране. Думаю, что детям будет здесь весьма комфортно», — поделился своими впечатлениями житель Волгограда Михаил Шацкий. Вместе с супругой он привел в «Долину знаний» дочь, которая пошла во второй класс. Семья Шацких пока еще живет в Кировском районе, но планирует сменить место жительства.





«Мы привели ребенка в эту школу, так как планируем переезд в «Долину». Здесь нам очень нравится. Красивый вид, чистый воздух, ну и конечно, шаговая доступность от новой школы и многих других инфраструктурных проектов, которые здесь уже построены или будут построены. Все уютно, компактно», — рассказал Михаил.

«Долина знаний» отвечает всем современным требованиям: просторные классы, три спортзала, школьный деловой центр, актовый зал на 336 мест, библиотеки, web-мастерские, лингафонные кабинеты, интерактивный музей. Все помещения адаптированы для детей с ограниченными возможностями.













Ученики смогут заниматься мини-футболом, волейболом, баскетболом, бадминтоном и другими видами спорта. Здесь все предусмотрено для комфортного, безопасного и функционального пребывания детей и взрослых. По словам руководителей города, по оснащению новое учебное заведение не имеет аналогов в Волгоградской области. В школе внедрили лучшие технологии и подходы к образовательному процессу.





Само здание школы имеет современную инфраструктуру, оригинальные архитектурные решения и благоустроенную территорию — в этом заслуга застройщика микрорайона.

Отметим, что за три года «Долина» из красивой идеи превратилась в самый масштабный микрорайон Волгоградской области, где с комфортом живут несколько тысяч счастливых семей.

«Важно, что образовательное учреждение находится в шаговой доступности от домов микрорайона, а это дополнительное удобство для родителей и безопасность для школьников. Современные классы, технологичное оборудование, благоустроенная территория и спортивная инфраструктура школы – все это даст возможность детям получить отличное образование в шаговой доступности от дома»,— отмечает руководитель проекта «Долина» Ринат Абляев.

На сегодняшний день в микрорайоне «Долина» построено 50 домов общей площадью 80 тысяч квадратных метров, 4 километра магистральных дорог и 3 километра внутриквартальных дорог, озеленено 47 тысяч квадратных метров, созданы 20 детских и спортивных площадок общей площадью почти 2 тысячи квадратных метров.

Удобство жизни в микрорайоне «Долина» отмечали и гости праздника. Так, супруги Валгузовы сегодня привели на торжественную линейку двоих детей – семиклассника и первоклашку. До переезда в «Долину» семья жила в Тракторозаводском районе, где не было таких комфортных условий для жизни.

«Новый район и новая большая школа привлекли нас сюда. Мы переехали в «Долину», купили здесь квартиру. Нам все очень нравится. Нравится сам микрорайон своей развитостью. Здесь есть дома, газоны, детские площадки, а теперь и школа – это привлекает. Дома невысокие, есть простор, места для парковки, а также здесь тихо и спокойно», — рассказал глава семейства Роман.





Обслуживает дома и территорию собственная управляющая компания. В шаговой доступности жителей микрорайона есть все необходимое для комфортной жизни. Недавно открылась аптека «Волгофарм», фитнес-клуб, в скором времени появится отделение «Почты России», супермаркеты и крупный торговый центр.

В конце года свою работу в районе начнет и новый детский сад «Долина детства» на 245 мест. Дошкольном учреждении будут музыкальные, спортивные, актовый залы и даже комната природы и ИЗО-студия.

1 сентября реализацию проектов по созданию и развитию социальной, дорожно-транспортной инфраструктуры в Советском районе Волгограда проинспектировал губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, который отметил перспективность развивающегося микрорайона.

Андрей Бочаров отметил, что потребности жителей района — а это в основном молодые семьи — в дошкольных и среднеобразовательных учреждениях будет расти, поэтому необходимо проработать вопрос о возведении дополнительных, а также о создании ясельных групп.

«Учитывая потенциал территории, а это почти географический центр Волгограда, здесь можно реализовать проекты, которые сложно применить к другим плотно застроенным районам. И новые объекты дадут дополнительную возможность для развития и города, и области в целом», — отметил Андрей Бочаров.

Для повышения качества жизни, обеспечения безопасности глава региона поставил задачу проработать вопросы создания на этой территории отделения поликлиники и отдела полиции, а также до конца года с учетом пожеланий жителей представить проект формирования парковой зоны.

Строить микрорайон, в котором хочется жить — главный принцип застройщика.

Убедиться в преимуществах жизни в микрорайоне «Долина» можно лично — для этого надо записаться на экскурсию по телефону: +7 (8442) 51-11-15.







