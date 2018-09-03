Расследования

В Волгограде гендиректора компании-застройщика будут судить за уклонение от налогов и хищения

Расследования 03.09.2018 13:18
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03.09.2018 13:18


Уголовное дело генерального директора ЗАО “Строительная компания “Волго-строй-инвест”, обвиняемого в уклонении от уплаты налогов и хищении денег дольщиков, передано в суд. Как сообщила ИА “Высота 102” и.о. старшего помощника руководителя управления СУ СК России по Волгоградской области Юлия Лисеева, по данным следствия, в 2013-2014 годах он создал схему выведения части доходов от налогообложения. Для этого была создана подконтрольная организация, зарегистрированная на одного из его подчиненных сотрудников.
Чтобы занизить численность работников “Волго-строй-инвеста”, их разделили между двумя подконтрольными юрлицами. Это позволило уйти от уплаты более 45 миллионов рублей налогов.
Также с октября 2013 по сентябрь 2016 года из средств 135 дольщиков были похищены более 89 миллионов рублей. Люди участвовали  в строительстве многоквартирных домов на бульваре 30-летия Победы.
Также с января по сентябрь 2016 года одному из сотрудников не платили зарплату - долг перед ним составил более 173 тысяч рублей. На стадии предварительного расследования свою вину мужчина не признал.
Основанием для возбуждения уголовного дела стали материалы, собранные оперативными сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Волгоградской области. 
Напомним, ЗАО "СК "Волго-строй-инвест" возводило ЖК "Эдем", расположенный на бульваре 30-летия Победы, 32. Тревогу дольщики жилого комплекса начали бить еще в 2015 году, однако застройщик заявлял, что дом будет введен в эксплуатацию, как и планировалось, в 2016 году. Однако вскоре объект попал в число долгостроев. В июле этого года между ЗАО "СК "Волго-строй-инвест" и ООО "Волгоградская проектно-строительная компания" было заключено соглашение о достройке 17-этажного дома. Сдача его в эксплуатацию была запланирована на 2021 год. 

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