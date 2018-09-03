ВТБ Лизинг поставит автомобили белорусской компании «Еврооптавто» на 2,9 млн евро

Экономика 03.09.2018 13:08 Реклама
184 0
03.09.2018 13:08
ВТБ Лизинг заключил соглашение с компанией «Еврооптавто» (Беларусь) о передаче в финансовый лизинг 30 автомобилей «Купава» с холодильными установками. Стоимость предмета лизинга составляет 2,9 млн евро.
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, главная задача авторефрижераторов – доставка продукции, которая требует соблюдения специального климатического и температурного режима.
Дмитрий Ивантер, генеральный директор ВТБ Лизинг, прокомментировал: «При транспортировке продовольственного груза крайне важно соблюдать специальные условия для хранения и перевозки. Наличие в парке транспортных компаний авторефрижераторов позволяет расширять клиентские сегменты и работать с продовольственными сетями».
Справка. Компания Е-авто (ООО «Еврооптавто», Беларусь) – была образована в марте 2012 г., основным видом деятельности являются грузоперевозки и экспедирование грузов. Компания создавалась как генеральный перевозчик сети магазинов «Евроопт» с целью удовлетворения потребностей сети в перемещении товаров в магазины, поставки товаров на распределительные (логистические) центры.
Реклама
Популярное по теме
01.09.2018 09:43
4490 0
31.08.2018 14:10
4481 21
Долина знаний: в Волгограде открылась новая школа на тысячу мест03.09.2018 14:15
Волгоградцы узнали от «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» о возможностях альтернативной энергетики и собрали собственную ТЭЦ03.09.2018 13:00
ПАО «Волгоградэнергосбыт» проводит акцию «Погаси долги, спишем пени»03.09.2018 12:14
АО «РИТЭК»: за нашим успехом — труд нескольких поколений нефтяников02.09.2018 09:02
Волгоградский завод «Химпром» продают с молотка01.09.2018 09:43
Новый ТЦ «Юбилейный» приглашает арендаторов в Красноармейский район31.08.2018 15:43
Денежные переводы между ВТБ и Почта Банком стали бесплатными31.08.2018 15:10
В Волгограде фирмы-однодневки вычисляет налоговик-"автомат"31.08.2018 14:10
ВТБ Лизинг признан крупнейшей лизинговой компанией России31.08.2018 13:16
ВТБ в Волгограде увеличил выдачу кредитов наличными на 40%30.08.2018 12:30
На волжском «Водоканале» проходит очередной этап модернизации оборудования и реконструкции сетей30.08.2018 07:08
Продажи Honda в России в июле выросли в 3 раза: основные причины популярности японского кроссовера29.08.2018 12:44
Банковский бизнес группы «Открытие» в Волгоградской области возглавил Сергей Крупчатников28.08.2018 12:30
На подъеме: В Волгоградской области установили 153 новых лифта по программе капремонта27.08.2018 12:51
ВТБ предлагает оплатить питание школьников онлайн27.08.2018 12:36
Реклама