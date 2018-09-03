Экономика

Волгоградцы узнали от «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» о возможностях альтернативной энергетики и собрали собственную ТЭЦ

Экономика 03.09.2018 13:00
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03.09.2018 13:00


Познакомиться с работой солнечной станции и собрать собственную ТЭЦ - такую возможность предоставили пришедшим на фестиваль «Вместе ярче» волгоградцам сотрудники ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго».
Чтобы представить масштаб солнечной электростанции, расположенной на 20 га незадействованных в производственном цикле земельных участках Волгоградского НПЗ, можно было посмотреть батарею в натуральную величину. На солнечную электростанцию было поставлено и смонтировано около 40 тысяч таких поликристаллических кремниевых фотоэлектрических модулей. 
  
На фестивале демонстрировался и фильм о реализации этого первого в стране проекта использования альтернативной энергетики в промышленности. Его применение позволит сократить выбросы углекислого газа на 10 тысяч тонн. Солнечная электростанция вырабатывает до 12,5 млн кВтч экологически чистой электроэнергии в год. Благодаря запуску станции Волгоград стал плацдармом для развития в стране альтернативной энергетики.
 
Не меньший интерес вызвала интерактивная игра по созданию собственной ТЭЦ. Каждый мог попробовать свои силы в умении подбора необходимых агрегатов и механизмов для функционирования теплоэлектроцентрали. Особый интерес игра вызвала у юных посетителей фестиваля. И, если малышам это было нелегко, то у студентов Московского энергетического института, которые пришли на фестиваль, затруднений не вызвало. Ведь именно выпускники этого вуза пополняют ряды специалистов пяти ТЭЦ «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» в нашем регионе. 
 
«По данным Минстроя сегодня немногим больше половины россиян используют энергоэффективные технологии и приборы, мы хотели  рассказать и показать на нашем примере как разумный бережливый подход работает на производстве, поделиться опытом. Что-то могло бы стать полезным и в быту. Энергосбережение – это не только модно, но и выгодно. Современные технологии позволяют жителям сэкономить на платежах до 40%. Мы увидели несомненный интерес горожан к нашим проектам. Сегодня на фестивале с нашей экспозицией познакомились сотни волгоградцев разных возрастов», - пояснили информагентству в ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго».   

Напомним, фестиваль «Вместе ярче» в формате семейного праздника состоялся накануне в Парке Победы. Участники фестиваля узнали об особенностях функционирования компаний ТЭК Волгоградской области, поучаствовали в акциях, конкурсах, играх, квестах и многих других познавательных и развлекательных мероприятиях.

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