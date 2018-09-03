В Волгоградской области соцкодекс поправят из-за нового пенсионного возраста





Вопросы сохранения действующих льгот, а также расширения мер поддержки людей старшего поколения рассмотрены сегодня на оперативном совещании под руководством губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации региона.

Андрей Бочаров заявил: «В целях реализации инициатив Президента России по сохранению действующих льгот для людей старшего поколения администрацией Волгоградской области подготовлен проект поправок в ряд региональных законодательных актов, в том числе в социальный кодекс, которые сохраняют действующий механизм назначения мер социальной поддержки для льготных категорий граждан в части оплаты коммунальных услуг, обеспечения льготного проезда, адресного социального пособия и ежемесячных денежных выплат. Сегодня мы внесем данный законопроект в Волгоградскую областную думу и предложим депутатам рассмотреть и принять его на первом заседании, которое назначено на сентябрь 2018 года». Также глава региона предложил подготовить предложения по дополнительным мерам поддержки людей старшего поколения, чтобы в течение года дополнительно проработать возможности поддержки жителей Волгоградской области при решении вопросов изменения параметров пенсионного законодательства. Особое внимание глава региона обратил на сферу транспорта.



