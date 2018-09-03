Общество

Теплый прием: депутат Госдумы от Волгоградской области навестила своих подопечных с подарками

Общество 03.09.2018 12:44
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03.09.2018 12:44


Долгожданный подарок – телевизор – привезла в центр реабилитации инвалидов в городе Дубовка депутат Госдумы от Волгоградской области Анна Кувычко. Как сообщает ИА «Высота 102», депутат – частый гость в этом клубе, где встречаются, общаются и проводят досуг жители города с ограниченными возможностями, кому от 18 лет и выше. Воспитанники центра учатся обращаться с различным инструментом, делают нехитрые и нужные в хозяйстве вещи и занимаются спортом по мере возможности, например, играют в настольный теннис. Недавно команда центра заняла первое место в соревнованиях среди инвалидов на региональном уровне. По словам социального педагога Елены Киряковой, центр очень востребован у горожан с ограниченными возможностями. А депутата Госдумы Анну Кувычко здесь считают первым помощником и соратником. Так, в свое время Анна Кувычко помогла в ремонте помещения, которое открывалось в городе. 
«Невозможно не поддерживать тех, кто делает доброе и нужное дело и старается помочь тем, кто нуждается в нашей опеке», - считает депутат. 

Такого же уважения достойны и те, кто отдал свою жизнь воспитанию детей. Одна такая многодетная семья Шабановых живет в Дубовке. Здесь растут пятеро детей, младшему из которых нет еще и годика. Сюда депутат Госдумы Анна Кувычко тоже приехала с подарками. Микроволновая печь как нельзя кстати пригодится большой семье, обрадовались подаркам и дети, среди которых – двое школьников. Сегодня у семьи Шабановых самая большая проблема – это жилищный вопрос, сейчас родители и пятеро детей вынуждены жить в съемной квартире. Помощники Анны Кувычко получили задание рассмотреть возможность оформления льготной ипотеки и участия семьи в программе «Доступное жилье» с учетом сегодняшнего положения супругов. 
По традиции особое внимание уделила депутат Госдумы и пожилым людям. Одна из жительниц Дубовки пришла на встречу с Анной Кувычкой в приемную партии «Единая Россия» со своей проблемой – необходимостью замены газового котла. Из-за проблем с отоплением Валентина Ивановна Ковригина мерзнет в своей квартире, а на новый котел и его замену денег не хватает. Помочь в решении этого вопроса пообещала помочь депутат Госдумы и, как надеется Анна Кувычко, к новому отопительному сезону в ее квартире будет уже тепло. 

По словам Анны Александровны, это уже стало доброй традицией – не только встречаться с избирателями и помогать им в решении злободневных вопросов, но и потом поддерживать с ними связь и, как говорится, «дружить». 

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