







Почти 50 миллионов рублей выделено на благоустройство Центральной набережной и парка, который находится на ее верхней террасе. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на сайт госзакупок, заказчиком работ выступило МБУ "Волгоградзеленхоз". Победитель электронного аукциона должен будет выполнить все работы до 30 ноября текущего года. Пройдут они в несколько этапов. Вначале подрядчик выполнит демонтаж асфальтобетонных покрытий и дорожек, произведет снос старых и больных деревьев и кустарников. На набережной затем обустроят велодорожки, тротуары и площадки. Запланирован монтаж сухого фонтана и пруда, устройство поливочного водопровода и наружного освещения, а также работы по озеленению территории.

В документах закупки отмечается, что благоустройство - это четвертый этап работ по капитальному ремонту объекта культурного наследия регионального значения "Ансамбль Набережной р. Волги, 1952 г.".

Напомним, масштабное обновление главной городской набережной началось в апреле с реконструкции пропилеев и ротонды. Сейчас идут работы по ремонту главной лестницы.

Возведенная в середине прошлого века Центральная набережная ни разу капитально не ремонтировалась. За эти годы объекты пришли в крайне изношенное состояние – под воздействием окружающей среды разрушились декоративная штукатурка и некоторые элементы скульптурных композиций, частично нарушилась целостность покрытий.



