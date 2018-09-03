Общество 03.09.2018 11:40
386 4
03.09.2018 11:40
Почти 50 миллионов рублей выделено на благоустройство Центральной набережной и парка, который находится на ее верхней террасе. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на сайт госзакупок, заказчиком работ выступило МБУ "Волгоградзеленхоз". Победитель электронного аукциона должен будет выполнить все работы до 30 ноября текущего года. Пройдут они в несколько этапов. Вначале подрядчик выполнит демонтаж асфальтобетонных покрытий и дорожек, произведет снос старых и больных деревьев и кустарников. На набережной затем обустроят велодорожки, тротуары и площадки. Запланирован монтаж сухого фонтана и пруда, устройство поливочного водопровода и наружного освещения, а также работы по озеленению территории.
В документах закупки отмечается, что благоустройство - это четвертый этап работ по капитальному ремонту объекта культурного наследия регионального значения "Ансамбль Набережной р. Волги, 1952 г.".
Напомним, масштабное обновление главной городской набережной началось в апреле с реконструкции пропилеев и ротонды. Сейчас идут работы по ремонту главной лестницы.
Возведенная в середине прошлого века Центральная набережная ни разу капитально не ремонтировалась. За эти годы объекты пришли в крайне изношенное состояние – под воздействием окружающей среды разрушились декоративная штукатурка и некоторые элементы скульптурных композиций, частично нарушилась целостность покрытий.
Реклама
Популярное по теме
20.08.2018 13:19
15160 13
13.08.2018 18:39
11672 2
16.08.2018 17:16
10421 28
Более 30 тысяч зрителей: в Волгограде фестиваль фейерверков вызвал аншлаг и восторг02.09.2018 21:21
В Волгоградской области депутаты проигнорировали приглашение на митинг02.09.2018 16:46
Из программы празднования Дня города в Волгограде вычеркнут один пункт02.09.2018 16:32
Похвальный лист: в Волгоградский области жители создали островок красоты и уюта02.09.2018 12:50
Опасный экстрим: Руины «Юбилейного» в Волгограде притягивают молодежь как магнитом02.09.2018 11:27
На траншеях - без перемен: в Волгограде жильцам продлили безводные каникулы02.09.2018 10:12
В поселке Волгограда мусорные баки исчезают под горами отходов01.09.2018 21:03
В волгоградские школы пошли почти 100 тысяч детей01.09.2018 09:21
В Волгограде стоянку под Комсомольским путепроводом изымают из частной собственности01.09.2018 09:14
В Волгоградской области начало Дня знаний по традиции будет безалкогольным31.08.2018 19:13
Родителям на утешение, Отечеству на пользу: В волгоградских храмах совершаются молебны перед 1 сентября31.08.2018 16:02
Депутатов Волгоградской облдумы пригласили на митинг против пенсионной реформы31.08.2018 15:09
Волгоградстат оценил расходы на подготовку к школе: до 17 тыс. рублей на ребенка31.08.2018 13:27
В Волгограде УК заплатит за затопленный подвал дома31.08.2018 13:16
Доска позора: В Волгограде управляющая компания и чиновники проигнорировали приглашение жильцов пожить в доме с фекалиями31.08.2018 12:38
Реклама