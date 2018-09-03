Происшествия 03.09.2018 11:00
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03.09.2018 11:00
Волгоградский областной суд сегодня принял решение об отложении рассмотрения дела осужденного за смерть пациентки пластического хирурга Марсело Нтире, сообщает корр. ИА “Высота 102”. Обвиняемый, находящийся под подпиской о невыезде, не смог явиться в суд, сейчас он находится в больнице. Напомним, главврача клиники “Изабелла” приговорили к трем годам колонии общего режима за нарушение правил безопасности, повлекших смерть 23-летней Марии Делюкиной. Также он должен выплатить миллионную компенсацию ее родственникам.
В ноябре 2016 года девушке делали операцию по коррекции подбородка. После введения анестетиков у нее началась острая аллергическая реакция. Вызвали скорую помощь, но девушка скончалась до приезда “неотложки”.
С приговором Центрального районного суда не согласился ни Марсело Нтире, ни родственники погибшей девушки. Первое заседание по обжалованию приговора состоялось 27 августа, но его отложили по просьбе врача. Ему потребовалось время на ознакомление c апелляционным представлением прокуратуры. Адвокат потерпевшей ходатайствовала об изменении меры пресечения Нтире на заключение под стражу.
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