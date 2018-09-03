В Волгограде корью заразились трое сотрудников МВД









Очаг с тремя случаями кори среди сотрудников МВД Волгоградской области зарегистрирован в текущем году в Волгограде. Как сообщили ИА "Высота 102" в территориальном управлении Роспотребнадзора, все случаи заболевания были выявлены в январе-феврале. Источником инфекции явился житель Чеченской Республики, обучающийся в Волгограде, выезжавший на каникулы на место постоянного проживания.

Всего с начала года в Волгоградской области зарегистрировано 6 случаев заболевания корью. Двое человек в разных районах города заболели в апреле-мае. Последний случай заболевания корью зафиксирован в июне у жителя Котельниковского района Волгоградской области.

Отмечается, что в настоящее время неблагополучная ситуация по кори наблюдается в Европейском регионе. На территории России эпидемическая ситуация по кори контролируемая. Проводимый мониторинг показывает, что большинство завозных случаев кори в России вызваны генотипом Дублин В3, который характерен для европейских стран. В целом по РФ наибольшая доля заболевших корью приходится на лиц, которые не прививались против этого заболевания (свыше 90%). В возрастной структуре заболевших корью остается высокой доля детей - 55,4%, среди которых также 90% составляют дети, не имеющие прививок против кори.



