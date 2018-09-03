Происшествия 03.09.2018 09:46
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03.09.2018 09:46
Четыре человека были госпитализированы после аварии на трассе "Сызрань-Саратов-Волгоград". Как сообщили ИА "Высота 102" в ГУ МВД России по Волгоградской области, ДТП случилось в воскресенье около половины седьмого вечера недалеко от Камышина на 519/186 километре дороги. По предварительным данным, 29-летний водитель "Mazda 3" выехал на встречную полосу и там столкнулся с "Ford Focus", которым управлял 50-летний житель Челябинской области. Травмы получили оба водителя, а также 50-летняя пассажирка "Ford" и 20-летний пассажир "Mazda".
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