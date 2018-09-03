Происшествия

Под Волгоградом задержали автобус с иностранцами-нелегалами

Происшествия 03.09.2018 09:36
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03.09.2018 09:36



Пассажирский автобус с иностранцами полицейские задержали на посту ДПС в Светлоярском районе. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе регионального главка МВД, в автобусе находилось 65 граждан республики Узбекистан. При проверке документов установлено, что 24 иностранца нарушили правила миграционного учета и не имели документов, дающих право на пребывание на территории России.
Задержание нелегалов провели инспекторы областного отдельного батальона дорожно-патрульной службы совместно с сотрудниками регионального Управления ФСБ. В отношении всех мигрантов составлены административные материалы по ст.18.8 КоАП РФ "Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства режима пребывания (проживания) в Российской Федерации, выразившееся в отсутствии документов, подтверждающих право на пребывание (проживание) в Российской Федерации".
Им назначено наказание в виде штрафа и административного выдворения с закрытием права на въезд в Российскую Федерацию сроком на 5 лет.
Фото пресс-службы ГУ МВД России по Волгоградской области

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