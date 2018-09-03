



При настоящем столпотворении состоялся сегодня фестиваль фейерверков в Волгограде. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», горожане заняли весь тротуар на Астраханском мосту, чтобы иметь возможность наблюдать панораму фейерверка, затрудненным оказался и проход в пойму реки Царица, где около интерактивного музея «Россия – моя история» прошло красочное действо. По неофициальным данным, и на площадке, где состоялся фестиваль, и на прилегающих территориях собралось более 30 тысяч человек.

Залпы и картины фейерверков вызвали восторг и неповторимые эмоции у тысяч волгоградцев.

Напомним, на День города в Волгоград приехали специалисты из нескольких городов России – Липецка, Москвы, Калуги, которые показали уникальное шоу. На выстрелы в небо ушло около 30 тонн пиротехники. Но многие волгоградцы признались, что готовы были вечно наблюдать эти завораживающие картины, которые назвали "космическими".

















Победителем этого зрелищного поединка стали пиротехники из Липецка - команда "Браво". А приз зрительских симпатий достался команде "Пиродом" из Калуги.