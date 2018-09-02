Происшествия

Неспокойный "Каспий": в ДТП на трассе "Москва-Волгоград" опять пострадали люди

Происшествия 02.09.2018 11:26
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02.09.2018 11:26


В больницу попали два человека после аварии на федеральной трассе Р-22 "Каспий". Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, ДТП случилось в Михайловском  районе на пересечении федеральной трассы и дороги из хутора Карагичевский в хутор Троицкий. По имеющимся на данный момент сведениям, водитель "Нива-Шевроле" при выезде  на "Каспий" не предоставил преимущество "ВАЗ-21013". Во время столкновения пострадали 55-летний водитель "Нивы" и 32-летний пассажир "копейки".
Всего несколько дней назад в аварии на другом участке трассы погибли два человека. Еще одно серьезное ДТП случилось в мае - тогда при столкновении грузовика и иномарки пострадали четыре человека. 

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