



Около полумиллиона рублей выделено из бюджета Волгограда на вывоз мусора с острова Сарпинский. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, заказчик работ – МБУ «ЖКХ Кировского района» - рассчитывает на окончание работ до 15 октября 2018 года. Как следует из техзадания, исполнитель должен освободить территорию острова от строительного мусора, бытовых и промышленных отходов, строительных отходов от разбора здания, обрезков ветвей деревьев, упаковочной тары, полиэтилена и целлофана в виде пленки, картона, стеклянного боя, крупногабаритного мусора и т.д. Вывозить хлам должны на санкционированные места захоронения отходов – полигоны. Запланированный объем мусора, который должны ликвидировать – более 800 кубических метров.

Напомним, о ситуации, связанной с критическим накоплением мусора на острове, ИА «Высота 102» сообщало не раз. Из-за отсутствия вывоза отходов несанкционированные свалки переполнились, а жители и дачники 18 населенных пунктов и 15 СНТ вынуждены были или сжигать мусор или его закапывать, что наносило непоправимый ущерб экологии самого крупного острова в Европе. В июне этого года управление Росприроднадзора выдало предупреждение администрации Волгограда о недопустимости нарушения требований законодательства в области обращения с отходами.



