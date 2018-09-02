Экология 02.09.2018 11:25
2462 0
02.09.2018 11:25
Около полумиллиона рублей выделено из бюджета Волгограда на вывоз мусора с острова Сарпинский. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, заказчик работ – МБУ «ЖКХ Кировского района» - рассчитывает на окончание работ до 15 октября 2018 года. Как следует из техзадания, исполнитель должен освободить территорию острова от строительного мусора, бытовых и промышленных отходов, строительных отходов от разбора здания, обрезков ветвей деревьев, упаковочной тары, полиэтилена и целлофана в виде пленки, картона, стеклянного боя, крупногабаритного мусора и т.д. Вывозить хлам должны на санкционированные места захоронения отходов – полигоны. Запланированный объем мусора, который должны ликвидировать – более 800 кубических метров.
Напомним, о ситуации, связанной с критическим накоплением мусора на острове, ИА «Высота 102» сообщало не раз. Из-за отсутствия вывоза отходов несанкционированные свалки переполнились, а жители и дачники 18 населенных пунктов и 15 СНТ вынуждены были или сжигать мусор или его закапывать, что наносило непоправимый ущерб экологии самого крупного острова в Европе. В июне этого года управление Росприроднадзора выдало предупреждение администрации Волгограда о недопустимости нарушения требований законодательства в области обращения с отходами.
Реклама
Популярное по теме
22.08.2018 16:55
3276 7
13.08.2018 17:11
1907 3
26.08.2018 08:34
1893 0
«Под ключ»: Группа компаний «Чистый город» сдает мусорные площадки новому перевозчику01.09.2018 21:06
За ограничение доступа к самому популярному пляжу в Волгограде накажут предпринимателей01.09.2018 14:26
В магазинах Волгограда изъяли партию запрещенных в России рыболовных китайских сетей27.08.2018 16:28
Доска позора: На юге Волгограда высаженные аллеи погибают без воды27.08.2018 13:08
В Волгограде "Концессии водоснабжения" штрафуют за недра и стоки26.08.2018 08:34
Прокуратура Волгоградской области - в поисках хозяина свалки на ерике25.08.2018 12:03
Первый в России катамаран на солнечных батареях добрался до Волгограда24.08.2018 13:44
Пляжи Волгограда и Волжского не прошли проверку на бактерии22.08.2018 16:55
В Волгоградскую область из карантинной зоны ввезли 120 тонн опасной пшеницы22.08.2018 10:11
В Волгограде авария с утечкой фекалий обойдется фирме из Санкт-Петербурга в круглую сумму20.08.2018 06:49
Жители Светлого Яра в Волгоградской области пожаловались на «химический запах»19.08.2018 11:37
В Волгоградской области снят режим ЧС, введенный из-за засухи16.08.2018 12:08
Питомцы зоосада волгоградского монастыря готовятся к новоселью в "Обители птиц"13.08.2018 17:11
В Волгоградской области рыболовов-любителей ограничили 10 кг улова13.08.2018 16:52
В Волгоградской области тепличные хозяйства ответят за пестициды10.08.2018 15:22
Восемь тепличных хозяйств в Волгоградской области уличили в многочисленных нарушениях природоохранного и санитарно-гигиенического законодательства при использовании пестицидов и агрохимикатов. Об этом ИА "Высота 102" сообщила старший помощник Волгоградского межрайонного природоохранного прокурора Светлана...
Реклама