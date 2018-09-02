Экология

В Волгограде на самом большом острове в Европе проведут генеральную уборку

Экология 02.09.2018 11:25
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02.09.2018 11:25


Около полумиллиона рублей выделено из бюджета Волгограда на вывоз мусора с острова Сарпинский. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, заказчик работ – МБУ «ЖКХ Кировского района» - рассчитывает на окончание работ до 15 октября 2018 года. Как следует из техзадания, исполнитель должен освободить территорию острова от строительного мусора, бытовых и промышленных отходов, строительных отходов от разбора здания, обрезков ветвей деревьев, упаковочной тары, полиэтилена и целлофана в виде пленки, картона, стеклянного боя, крупногабаритного мусора и т.д. Вывозить хлам  должны на санкционированные места захоронения отходов – полигоны. Запланированный объем мусора, который должны ликвидировать – более 800 кубических метров. 
Напомним, о ситуации, связанной с критическим накоплением мусора на острове,   ИА «Высота 102» сообщало не раз. Из-за отсутствия вывоза отходов несанкционированные свалки переполнились, а жители и дачники 18 населенных пунктов и 15 СНТ вынуждены были или сжигать мусор или его закапывать, что наносило непоправимый ущерб экологии самого крупного острова в Европе. В июне этого года управление Росприроднадзора выдало предупреждение администрации Волгограда о недопустимости нарушения требований законодательства в области обращения с отходами. 

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