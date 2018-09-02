Сегодня представители группы компаний «Чистый город» зачистили от мусора две последние контейнерные площадки в частном секторе Дзержинского района, чтобы уже завтра новое предприятие беспрепятственно приступило к своим обязанностям, - сообщает ИА «Высота 102». Только в течение нескольких последних дней «Чистый город» передал в Дзержинском районе порядка 70 таких мест сбора отходов. Аналогичная работа идет и в Городищенском районе, где коммунальная техника «Чистого города» также полностью зачищает территории, чтобы сдать их, как говорится, «под ключ» новому мусороперевозчику. Правда, сегодня сдавать эти площадки было некому: представители новой компании на место почему-то не приехали. И свои мусорные контейнеры пока не завезли.

По словам технического директора ГК «Чистый город» Дениса Ковалева, в Волгоградской области определен региональный оператор по обращению с отходами, который теперь будет координировать вывоз отходов на всей территории региона. Группа компаний «Чистый город», являющаяся крупнейшим инвестором сферы обращения с отходами в Волгоградской области, сконцентрирует свои усилия на дооснащении родного региона современными мусоросортировочными комплексами и полигонами. Сегодня компанией уже построено 4 объекта размещения отходов, один из них – полигон в Урюпинске - получил первый в России «зеленый сертификат», подтверждающий экологичность и его безопасность для окружающей среды, построен новейший мусоросортировочный комплекс в Волжском, на стадии возведения аналогичный комплекс в Светлоярском районе.

Подробности – в материале информагентства.