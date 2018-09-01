В Волгограде психически больной мужчина погиб, упав с 16-этажки

Происшествия 01.09.2018 11:55
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01.09.2018 11:55
Молодой человек погиб сегодня в Тракторозаводском районе. Как сообщила ИА “Высота 102” и.о. старшего помощника руководителя управления СУ СК России по Волгоградской области Юлия Лисеева, тело 25-летнего мужчины было найдено рядом с 16-этажным домом по адресу улица Батова, 9. Он упал на припаркованную внизу машину. По предварительным данным, волгоградец страдал психическими расстройствами и высказывал мысли о суициде. Накануне его уже снимали с крыши высотки. На месте работают следователи СК. Причины и обстоятельства случившегося выясняются.
Фото: Наталья Дорофеева
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