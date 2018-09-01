Происшествия

В парке Волгограда нашли мертвого ребенка

Происшествия 01.09.2018 11:31
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01.09.2018 11:31


Мертвый младенец найден сегодня в Тракторозаводском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” источники в правоохранительных органах, тело новорожденного ребенка обнаружили около 10 утра в парковой зоне на улице Дегтярева. Сейчас стражи порядка ищут его мать. Обстоятельства случившегося уточняются.

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