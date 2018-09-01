Ребенок пострадал в дорожном происшествии в Волжском. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, ЧП случилось в пятницу днём на улице Комсомольской. По предварительным данным, 11 летний мальчик ехал на велосипеде на красный свет по пешеходному переходу. В этот момент его сбила "Kia Sportage", которой управлял 40-летний мужчина. В результате аварии ребенок госпитализирован.

Отметим, что спустя всего несколько часов в городе-спутнике случилось еще одно ДТП с участием любителя двухколесного транспорта. На дороге, ведущей от улицы к Шоссейной к улице Набережной, неизвестный водитель сбил переезжавшего дорогу 46-летнего велосипедиста и скрылся с места происшествия.