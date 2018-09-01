В Волгограде подросток на “десятке” протаранил павильон - пострадала женщина





Женщина пострадала в ДТП с участием подростка, произошедшем в Тракторозаводском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, по предварительным данным, в пятницу на улице Мясникова автомобиль “ВАЗ-2110” протаранил торговый павильон и сбил находившуюся там 28 летнюю покупательницу. Пострадавшую госпитализировали, водитель с места происшествия скрылся.

По плану “Перехват” в поселке Нижний Тракторный удалось найти автомобиль и самого нарушителя. Как выяснили полицейские, легковушкой управлял 17-летний парень. Он гостил у своих родственников и ему стало скучно. Тогда он взял автомобиль, чтобы покататься. Водительских прав у молодого человека нет. В отношении нарушителя составлены административные материалы.



